Inflazione. Piccolotti (Avs): Con Meloni persi 6-7% dello stipendio. Servono scala mobile, salario minimo e orario ridotto

Per noi di Alleanza Verdi e Sinistra il problema principale è quello dei

salari troppo bassi, che è un problema aggravatosi durante il governo

Meloni perché gli italiani hanno perso il 6-7% del proprio stipendio in

questi anni, ovvero una buona parte della tredicesima. A chi dice che non

abbiamo proposte voglio ricordare che le proposte ci sono eccome:

l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione, la vecchia scalabile;

il salario minimo; la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario

visto l'arrivo dell'intelligenza artificiale; e proponiamo una riforma del

lavoro sul modello spagnolo.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs ai microfoni di Rai 3 nel corso di

Agorà.

Un serie di proposte su cui abbiamo messo al lavoro le migliori

intelligenze del paese. Giorgia Meloni si è insediata mentre c'era una

crisi inflattiva enorme e non ha mai pensato di convocare una tax force su

questi temi perché la verità è che i bassi salari a loro facciano comodo,

conclude Piccolotti.