Inflazione. Piccolotti (Avs): Con Meloni persi 6-7% dello stipendio. Servono scala mobile, salario minimo e orario ridotto

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2026 - Per noi di Alleanza Verdi e Sinistra il problema principale è quello dei
salari troppo bassi, che è un problema aggravatosi durante il governo
Meloni perché gli italiani hanno perso il 6-7% del proprio stipendio in
questi anni, ovvero una buona parte della tredicesima. A chi dice che non
abbiamo proposte voglio ricordare che le proposte ci sono eccome:
l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione, la vecchia scalabile;
il salario minimo; la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario
visto l'arrivo dell'intelligenza artificiale; e proponiamo una riforma del
lavoro sul modello spagnolo.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs ai microfoni di Rai 3 nel corso di
Agorà.
Un serie di proposte su cui abbiamo messo al lavoro le migliori
intelligenze del paese. Giorgia Meloni si è insediata mentre c'era una
crisi inflattiva enorme e non ha mai pensato di convocare una tax force su
questi temi perché la verità è che i bassi salari a loro facciano comodo,
conclude Piccolotti.