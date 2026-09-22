COMUNICATO STAMPA CASTEL SAN GIORGIO

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - San Giorgio, un incontro con medici, fisioterapisti e professionisti della
salute in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia
CASTEL SAN GIORGIO – "Movimento è Salute – Come la Fisioterapia difende il
tuo cervello e il tuo cuore" è il titolo dell'iniziativa promossa in
occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, in programma giovedì
24 settembre 2026, alle ore 17:30, presso l'Aula Consiliare del Comune di
Castel San Giorgio.
L'incontro nasce con l'obiettivo di portare all'attenzione della
cittadinanza il valore della prevenzione e dell'attività fisica come
strumenti fondamentali per la tutela della salute cardiovascolare e
neurologica.
La sedentarietà rappresenta infatti un importante fattore di rischio per la
salute. Un'attività fisica regolare, svolta in maniera sicura, graduale e
adeguata alle caratteristiche e all'età di ciascuna persona, può
contribuire a mantenere il benessere dell'organismo e a prevenire numerose
patologie.
La tavola rotonda vedrà la partecipazione di professionisti di diverse
discipline, con l'obiettivo di offrire ai cittadini una visione
multidisciplinare della prevenzione e del rapporto tra movimento, cuore e
cervello.
Dopo i saluti e l'introduzione dell'Avv. Paola Lanzara, Sindaco di Castel
San Giorgio, della Dott.ssa Mariaconsiglia Calabrese, Presidente OFI
Salerno, del Dott. Raffaele Albano, Direttore Sanitario Ippocratica
Assistenza, e della Dott.ssa Marina Garofano, Coordinatrice AIFI Sezione
Territoriale Campania, interverranno:
• Dott. Michele Fasolino, Consigliere comunale delegato alle Politiche
Sanitarie e medico di medicina generale;
• Dott. Giuseppe Di Mauro, Cardiologo;
• Dott. Federico Di Filippo, Neurologo;
• Dott.ssa Maria Capuano, Fisioterapista – Revisore OFI Salerno;
• Dott.ssa Marina Garofano, Fisioterapista;
• Dott.ssa Marina Ciriello, Fisioterapista – AIFI GIS Neuroscienze;
• Dott.ssa Amelia Fortunato, Nutrizionista.
Il Sindaco Paola Lanzara ha espresso il proprio ringraziamento per la
collaborazione e l'impegno profuso nella realizzazione dell'iniziativa alla
Dott.ssa Gilda Tranzillo, Presidente del Consiglio Comunale, e al Dott.
Michele Fasolino, medico di medicina generale e Consigliere comunale
delegato alle Politiche Sanitarie.
«"Con questa iniziativa vogliamo ribadire che la prevenzione non è soltanto
un tema sanitario, ma una responsabilità collettiva e un investimento sul
futuro della nostra comunità. Il movimento, praticato in modo corretto e
consapevole, è uno strumento prezioso per prenderci cura del nostro corpo e
della nostra mente. Ringrazio la Presidente del Consiglio Comunale Gilda
Tranzillo e il dottor Michele Fasolino per il loro impegno, così come tutti
i professionisti che hanno scelto di mettere le proprie competenze a
disposizione della cittadinanza. Vogliamo che Castel San Giorgio sia sempre
più una comunità attenta alla prevenzione, alla salute e alla qualità della
vita delle persone".»
L'incontro vuole quindi essere anche un'occasione di confronto diretto con
la cittadinanza, affinché persone di ogni età possano acquisire maggiore
consapevolezza sull'importanza di uno stile di vita attivo e sull'utilità
di affidarsi a professionisti qualificati per intraprendere un percorso di
movimento adeguato alle proprie esigenze.
"La tua salute comincia da un passo".
Castel San Giorgio, 22 settembre 2026