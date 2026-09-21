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Comunicato Stampa 1653/2026 Mercoledì 23 l’assessore Mantovan darà il via al nuovo Servizio di percorso formativo triennale Capacity Building 2021-2027. Appuntamento alle 14.30 a Forte Marghera

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - REGIONE DEL VENETO

– Giunta Regionale –

(AVN) – Venezia, 21 settembre 2026
 
L'evento, intitolato "Diamo forma al cambiamento in Veneto: competenze, reti, territori", si terrà a Forte Marghera (Venezia) e darà avvio a un investimento triennale, realizzato in collaborazione con la RTI composta da Lattanzio KIBS, ANCI Next e UniSMART-Fondazione Università degli studi di Padova, di quasi 2 milioni di euro destinato a rafforzare le competenze degli operatori istituzionali, degli enti territoriali e del partenariato socioeconomico che concorrono all'attuazione delle politiche di coesione in Veneto.
Il servizio prevede percorsi formativi gratuiti, di diversa durata e tipologia, definiti sulla base dei reali fabbisogni espressi dal territorio regionale.
La stampa è invitata
 

(AGENPARL)
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