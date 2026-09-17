Al via a Venezia gli University Open Sport Days 2026: sport, benessere e sostenibilità per gli studenti

"Questo progetto strategico, avviato cinque anni fa nell'ambito del protocollo d'intesa 'Venezia Città Campus', mira a valorizzare l'università e l'integrazione degli studenti, in particolare i fuori sede, nel nostro tessuto urbano – ha dichiarato Mar – Lo sport rappresenta il primo passo per contrastare l'isolamento e favorire la socialità. L'obiettivo per i prossimi cinque anni è far sentire gli studenti a casa, potenziando non solo le attività sportive, ma anche l'accesso ai servizi burocratici e sanitari. Grazie alla delega alle biblioteche, stiamo già pianificando l'ampliamento degli spazi di studio e aggregazione, confermando il nostro impegno istituzionale basato su azioni concrete e sull'ascolto attivo delle nuove generazioni. Vogliamo rendere l'esperienza di studio a Venezia e a Mestre stimolante e integrata, valorizzando eccellenze come il Campus di Mestre e le aree verdi del Parco di San Giuliano. Ci attende un quinquennio di intenso lavoro, i cui risultati saranno periodicamente

condivisi con la cittadinanza studentesca".

Le attività riprenderanno mercoledì 30 settembre negli impianti del CUS Venezia con la giornata di accoglienza per gli studenti internazionali, che prevede prove di diverse discipline sportive. Il giorno successivo, giovedì 1 ottobre, sempre al CUS Venezia si terrà la seconda edizione dello Student Well-being Festival, seguita alle ore 17.30 da una sessione di plogging dedicata alla corsa e alla raccolta dei rifiuti. I mercoledì 7 e 14 ottobre saranno invece dedicati agli allenamenti collettivi di corsa al Parco San Giuliano e al CUS Venezia, in preparazione della European Students Run di Lubiana e della Venicemarathon.

Programma University Open Sport Days 2026 (

Venezia, 17 settembre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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