(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "L'ottima performance dell'export italiano, che continua a crescere anche nel 2026, dimostra la salute della nostra economia che ci fa guadagnare la quarta posizione dell'export mondiale. I dati positivi certificano che nel primo semestre 2026 l'export italiano raggiunge 337,2 miliardi di euro, +4,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel solo mese di giugno la crescita è stata del 9,8%. Un risultato, questo, frutto delle politiche del governo Meloni e del ruolo internazionale sempre più riconosciuto alla nostra Nazione. Chi aveva predetto disastri e sciagure farebbe bene a rivedere le proprie convinzioni perché i dati non mentono e la fiducia verso il nostro Paese è sotto gli occhi di chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale per ammetterlo". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Silvio Giovine.
Export. Giovine (Fdi), crescita promuove Italia al quarto posto al mondo
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