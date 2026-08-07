(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - a:hover {
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Terrorismo, Zoffili (Lega): "Arresto 16enne nel Comasco, guardia altissima contro propaganda jihadista e antisemitismo"
Roma, 7 ago. – "Esprimo il mio ringraziamento alla Polizia di Stato, in particolare alla D.I.G.O.S. di Milano e di Como, e a tutti coloro che hanno reso possibile l'arresto del 16enne di origine straniera residente in Provincia di Como, indagato per terrorismo internazionale e istigazione all'odio razziale. È un risultato che conferma l'efficacia dell'azione preventiva dello Stato e che conferma la necessità di mantenere altissima la guardia contro la propaganda jihadista e l'antisemitismo: vigilanza costante, prevenzione e massimo rigore sono indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini".