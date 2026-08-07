Più carburante agricolo agevolato alle aziende lucane

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - AGR Basilicata
Agosto 7, 2026
L'assessore regionale Carmine Cicala: «Abbiamo risposto con tempestività a una richiesta concreta del mondo agricolo, garantendo un sostegno immediato alle imprese che per caldo e siccità stanno affrontando una delle stagioni più difficili degli ultimi anni».
«Abbiamo risposto con tempestività a una richiesta concreta del mondo agricolo, garantendo un sostegno immediato alle imprese che stanno affrontando una delle stagioni più difficili degli ultimi anni».
Con queste parole l'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, commenta la determinazione dirigenziale con cui, su proposta del Dipartimento e su impulso dell'Assessorato alle Politiche agricole, alimentari e forestali, è stata disposta l'integrazione del quantitativo di carburante agricolo ad accisa agevolata già assegnato per l'anno in corso, nella misura del 30%, a favore di tutte le aziende agricole operanti sull'intero territorio regionale.
Il provvedimento è stato adottato a seguito della prolungata fase di siccità che sta interessando la Basilicata, caratterizzata da precipitazioni pressoché assenti e temperature eccezionalmente elevate. Una situazione che ha reso necessario un ricorso molto più intenso alle irrigazioni e a lavorazioni supplementari dei terreni, determinando un consumo straordinario di carburante agricolo.
La misura recepisce le segnalazioni e le richieste pervenute dalle organizzazioni professionali agricole, confermando la capacità del Dipartimento di tradurre rapidamente il confronto con il territorio in risposte operative.
«Le imprese agricole – prosegue Cicala – non potevano essere lasciate sole davanti a un'emergenza climatica che sta mettendo sotto pressione produzioni, redditività e continuità delle attività. Con questa integrazione del carburante agevolato mettiamo a disposizione uno strumento concreto che consentirà alle aziende di proseguire le lavorazioni indispensabili e affrontare con maggiore serenità le criticità della campagna agraria».
L'assessore evidenzia come il provvedimento rappresenti una risposta concreta a un'esigenza resa ancora più urgente dall'aumento dei consumi energetici necessari per garantire le irrigazioni di soccorso e le altre operazioni indispensabili a salvaguardare le produzioni agricole.
«Il dialogo con il mondo agricolo rappresenta un metodo di lavoro che continueremo a perseguire – conclude Cicala –. Il confronto costante con le organizzazioni professionali agricole e con le imprese ci consente di intercettare tempestivamente le criticità e di attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa. Sostenere l'agricoltura significa tutelare il lavoro degli imprenditori, difendere le produzioni di qualità e rafforzare la tenuta economica e sociale delle aree rurali della Basilicata».
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