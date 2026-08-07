Le opposizioni a Fontana: sanzioni per Bignami dopo le false accuse a Scalfaro. Lettera al Presidente, leso prestigio istituzioni

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Braga, Ricciardi, Zanella, Richetti e Magi, evidenziano che tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della Presidenza e per questo chiedono un intervento formale per riaffermare il rispetto delle istituzioni e il principio che il confronto politico non possa basarsi sull'attribuzione di fatti non corrispondenti alla realtà. E in virtù di questo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché come recita il Regolamento della Camera non è ammesso rivolgere "espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato".
Roma, 7 agosto 2026