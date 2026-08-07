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Basilicata

La ninfa Siringa torna a Sant’Ilario di Atella

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - AGR Basilicata

Agosto 7, 2026
Lunedì 10 agosto si celebra l'evento artistico-culturale "Aspettando Siringa".

Lunedì 10 agosto 2026, nel borgo di Sant'Ilario di Atella, si celebrerà la 12esima edizione dell'evento artistico-culturale "Aspettando Siringa", ideato da Franco Zaccagnino, docente e maestro dell'arte arundiana: l'originale corrente e tecnica artistica basata sulla scultura e sulla modellazione della canna mediterranea (Arundo donax).
La ninfa Siringa rappresenta sia l'ispiratrice spirituale dell'arte di Zaccagnino, sia la figura simbolica che racchiude il connubio tra la natura della Basilicata e la creatività dell'artista.
Ogni anno, il 10 agosto, l'artista celebra la ninfa ispiratrice e incanta i tanti visitatori che giungono nel piccolo borgo anche da luoghi distanti.
A partire da questa edizione, che ha come tema "Sarà la bellezza a salvare il mondo?", ci sarà una novità: il Premio Siringa che verrà consegnato a una donna del territorio che si è distinta per particolari meriti culturali e sociali.
In questa intervista il Maestro Zaccagnino racconta Siringa, il suo mito e l'evento del 10 agosto.
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