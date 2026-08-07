FERRARA E FRAZIONI: GLI EVENTI DEL WEEKEND DAL 7 AL 9 AGOSTO

Ferrara, 7 agosto 2026 – Un fine settimana che anticipa il weekend di

ferragosto con le proiezioni al Parco Pareschi e la sesta edizione di

Giardino per tutti. Prosegue la Sagra di San Lorenzo a Baura.

🟪 Eventi speciali

🟨 Al parco Coletta è partita mercoledì 5 agosto e durerà fino a domenica 9

agosto la 6a edizione di Giardino per Tutti. Un ciclo di concerti ad

accesso libero e gratuito che animerà il parco del quartiere Giardino

grazie alle esibizioni di Ferrara Film Orchestra (venerdì 7 agosto), Caffè

Havana Sambuca Lambrusco (sabato 8 agosto) e Instant Show con Luz Dj e Yup

Dj (domenica 9 agosto). Ogni serata inizierà alle ore 21.

🟨 Ultimo weekend in Darsena per Mangiafexpo, evento gastronomico dedicato

alla promozione dei prodotti tipici del territorio. Le serate iniziano alle

18:30 circa e proseguono fino a tarda serata. Chiuso il lunedì.

🟪 Spettacoli, cinema, musica, conferenze

🟨 Cinema nel Parco 2026 all'Arena Parco Pareschi: giovedì 6 agosto "Amarga

Navidad" di Pedro Almodóvar, venerdì 7 agosto "Bianca" di Nanni Moretti

(restauro), sabato 8 agosto "Le città di pianura" di Francesco Sossai,

domenica 9 agosto "Il diavolo veste Prada 2" di David Frankel.

🟪 Mostre e musei

🟨 Ngarrpiya Dreaming – Il sogno dell'Octopus è la mostra personale

dell'artista ferrarese Valentina Rizzo, allestita presso il Museo

Archeologico Nazionale. Attraverso grandi tele, pigmenti naturali e

installazioni materiche, l'esposizione racconta un viaggio artistico e

spirituale ispirato a oltre cinque anni di ricerca tra Australia e Nuova

Zelanda, esplorando temi come il rapporto con la natura, la memoria e le

culture indigene. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30

alle 17.00 (fino al 31 agosto).

🟨 Il MAF di San Bartolomeo in Bosco ospita la mostra fotografica Stanze di

tregua, curata dal fotografo Nicola Maccagnani. L'esposizione propone un

percorso di ricostruzione storica dedicato alla vita quotidiana durante la

Seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e

l'occupazione tedesca dell'Italia (fino al 20 settembre).

🟨 Il Monte Analogo. Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri è la mostra

ospitata presso lo Spazio Antonioni che mette in dialogo le opere di

Michelangelo Antonioni e Luigi Ghirri attraverso il tema della montagna

come metafora della ricerca, dello sguardo e dell'immaginazione. Un

percorso tra fotografia, arte e cinema, evidenziando le affinità poetiche

tra due grandi protagonisti della cultura italiana del Novecento (fino al

1° novembre).

🟪 EVENTI NELLE FRAZIONI

🟨 Prosegue a Baura la Sagra di San Lorenzo, che quest'anno coincide con le

celebrazioni del 30o anno di attività della Pro Loco di Baura. Stand

gastronomici attivi il 7, l'8, il 9 e il 10 agosto dalle 19.30 sul sagrato

della chiesa della frazione.

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Ferrara*

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