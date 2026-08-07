Dal 7 al 14 agosto via Torre della Catena sarà interessata dai lavori di ripristino del manto stradale

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - n. 9.291
interessata dai lavori di ripristino del manto stradale
Benevento, 7
agosto 2026 – A
dell'Università, sarà interessata dai lavori per il ripristino del manto
stradale che, nei mesi scorsi, è stato oggetto di attività di scavo funzionali
al potenziamento della rete elettrica.
L'intervento sarà effettuato prevalentemente nelle ore notturne, con
conclusione prevista entro le prime ore di venerdì 14 agosto.
Pertanto, al fine di consentirne l'esecuzione, negli specifici tratti di volta
in volta interessati dall'avanzare dei lavori, vigeranno su ambo i lati della
carreggiata temporanei divieti di sosta e fermata, con valenza anche nei
confronti dei titolari di permesso parcheggio residenti, per il solo tempo strettamente
necessario.
Infine, laddove se ne presenti la necessità, sarà contestualmente attuato il
senso unico alternato mediante movieri o impianti semaforici mobili.