Comunicato stampa Ordine del giorno Consiglio Provinciale di giovedì 13 agosto 7-8-26 ad

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Prima seduta nel neoeletto Consiglio Provinciale di Palazzo dei Celestini. L'assise consiliare è convocata in seduta straordinaria, per giovedì 13 agosto, alle ore 9.30 in prima convocazione, e alle ore 11 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale del 27 luglio 2026. Convalida degli eletti alla carica di Consigliere provinciale di Lecce;
Approvazione verbale seduta consiliare del 14 luglio 2026;
Lecce, 7 agosto 2026