Bando alloggi ERP 2026 – Case Popolari

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Martina Franca, 7 agosto 2026
Si informa la cittadinanza che è stato
pubblicato l'Avviso pubblico n. 42 del 6 agosto 2026 per il
censimento del fabbisogno abitativo finalizzato all'eventuale assegnazione in
locazione semplice di alloggi ERP che si renderanno disponibili nel Comune di
Martina Franca.
L'Avviso pubblico è adottato ai sensi della
Legge regionale della Puglia del 7 aprile 2014, n. 10, come modificata e
integrata, da ultimo, dalla Legge regionale del 10 marzo 2025, n. 3.
Possono presentare domanda le persone in
possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico, con riferimento, tra
l'altro, alla cittadinanza o titolo equiparato, alla residenza o attività
lavorativa nel Comune di Martina Franca, alla composizione del nucleo
familiare, all'assenza di titolarità di alloggi adeguati e al possesso dei
requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.
La domanda di partecipazione al "Bando pubblico per il censimento del
fabbisogno abitativo finalizzato all'eventuale assegnazione di alloggio in
locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di
Martina Franca", completa di tutte le informazioni e di tutta la
documentazione richiesta, andrà presentata esclusivamente on-line al seguente link:
domanda
alloggi ERP Comune di Martina Franca accedendo con credenziali proprie
o di una persona terza tramite Sistema pubblico di Identità digitale (SPID)
oppure Carta d'identità elettronica (CIE) dal
26 agosto, ore 12:00, al 30 ottobre
2026, ore 24:00
Il bando è disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Martina Franca, sull'Albo pretorio on-line e sulla sezione Amministrazione Trasparente, Avvisi e News, raggiungibile al seguente link: Avvisi
e News – BANDO ALLOGGI ERP 2026
Si invitano le persone interessate a leggere
attentamente l'Avviso pubblico, al quale si rinvia per ogni informazione
relativa ai requisiti, alle modalità di presentazione della domanda e alla
documentazione da allegare.