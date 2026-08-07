Agenzia regionale 852.26 Di Sciascio su esiti avviso ‘Qualifiche professionali

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - *Avviso 'Qualifiche professionali': 483 progetti candidati e 242 ammessi a
finanziamento distribuiti su tutto il territorio regionale*
*Di Sciascio: "Investiamo sulle competenze richieste dal mercato del
lavoro"*
Sono 242 i progetti proposti da 122 enti di formazione ammessi a
finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico "Qualifiche Professionali"
della Regione Puglia. Numeri che confermano il forte interesse del sistema
della formazione professionale per una misura finalizzata a sostenere
percorsi di qualificazione destinati a persone disoccupate e inattive,
costruiti sulla base dei fabbisogni occupazionali dei territori e delle
imprese. Per ampliare la capacità di risposta dell'intervento, la Regione
Puglia ha incrementato nei mesi scorsi la dotazione finanziaria dell'Avviso
fino a 60 milioni di euro.
La misura finanzia percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di
qualifiche professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure
Professionali della Regione Puglia, con l'obiettivo di favorire
l'inserimento lavorativo di persone disoccupate e inattive attraverso
competenze coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con le
richieste provenienti dai diversi sistemi produttivi locali.
Complessivamente sono stati presentati 483 interventi da 203 enti di
formazione, per un valore economico complessivo di quasi 115 milioni di
euro. Al termine della valutazione tecnica sono risultati ammissibili a
finanziamento 242 progetti, proposti da 122 enti di formazione distribuiti
su tutto il territorio regionale.
"L'elevato numero di candidature conferma l'interesse del sistema della
formazione professionale pugliese e la necessità di interpretare i bisogni
del territorio costruendo un'offerta sempre più coerente con l'evoluzione
del mercato del lavoro – dichiara l'assessore allo Sviluppo economico e al
Lavoro della Regione Puglia, *Eugenio Di Sciascio* –. Con questo avviso
sosteniamo percorsi formativi che la commissione istruttoria ha ritenuto
progettati a partire dalle reali esigenze occupazionali dei territori,
affinché le competenze acquisite possano tradursi in concrete opportunità
di lavoro. La scelta di incrementare la dotazione finanziaria fino a 60
milioni di euro nasce dalla volontà di valorizzare la qualità delle
proposte presentate e rafforzare uno strumento strategico per accompagnare
la crescita delle competenze, sostenere le imprese nella ricerca di
professionalità adeguate e favorire l'inserimento lavorativo, in
particolare dei giovani e delle persone oggi fuori dal mercato del lavoro".
Tra gli ammessi a finanziamento, 119 prevedono percorsi della durata di 900
ore, 101 della durata di 600 ore e 22 riguardano corsi di 300 ore,
delineando un'offerta formativa articolata su diversi livelli di
specializzazione.
I 242 progetti finanziati interessano tutte le province pugliesi,
assicurando una distribuzione diffusa dell'offerta formativa sull'intero
territorio regionale. In particolare, 40 progetti riguardano la provincia
di Taranto, grazie alle risorse aggiuntive rese disponibili dal Programma
nazionale Just Transition Fund.
L'offerta formativa comprende sia figure professionali tradizionalmente
richieste nei comparti dell'artigianato, del turismo, dell'agroalimentare e
dei servizi alla persona, sia profili ad alta specializzazione collegati
alle transizioni digitale ed ecologica. Tra questi figurano security
manager, esperti digitali e informatici, tecnologi del web, tecnici del
risparmio energetico, specialisti dell'automazione industriale, esperti dei
sistemi di comunicazione multimediale e professionisti del recupero e della
riqualificazione ambientale.
*Progetti ammessi a finanziamento per provincia*
Bari: 65
Lecce: 59
Taranto: 40
Brindisi: 32
Foggia: 27
Barletta-Andria-Trani: 19