Agenzia regionale 852.26 Di Sciascio su esiti avviso ‘Qualifiche professionali

*Avviso 'Qualifiche professionali': 483 progetti candidati e 242 ammessi a

finanziamento distribuiti su tutto il territorio regionale*

*Di Sciascio: "Investiamo sulle competenze richieste dal mercato del

lavoro"*

Sono 242 i progetti proposti da 122 enti di formazione ammessi a

finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico "Qualifiche Professionali"

della Regione Puglia. Numeri che confermano il forte interesse del sistema

della formazione professionale per una misura finalizzata a sostenere

percorsi di qualificazione destinati a persone disoccupate e inattive,

costruiti sulla base dei fabbisogni occupazionali dei territori e delle

imprese. Per ampliare la capacità di risposta dell'intervento, la Regione

Puglia ha incrementato nei mesi scorsi la dotazione finanziaria dell'Avviso

fino a 60 milioni di euro.

La misura finanzia percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di

qualifiche professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure

Professionali della Regione Puglia, con l'obiettivo di favorire

l'inserimento lavorativo di persone disoccupate e inattive attraverso

competenze coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con le

richieste provenienti dai diversi sistemi produttivi locali.

Complessivamente sono stati presentati 483 interventi da 203 enti di

formazione, per un valore economico complessivo di quasi 115 milioni di

euro. Al termine della valutazione tecnica sono risultati ammissibili a

finanziamento 242 progetti, proposti da 122 enti di formazione distribuiti

su tutto il territorio regionale.

"L'elevato numero di candidature conferma l'interesse del sistema della

formazione professionale pugliese e la necessità di interpretare i bisogni

del territorio costruendo un'offerta sempre più coerente con l'evoluzione

del mercato del lavoro – dichiara l'assessore allo Sviluppo economico e al

Lavoro della Regione Puglia, *Eugenio Di Sciascio* –. Con questo avviso

sosteniamo percorsi formativi che la commissione istruttoria ha ritenuto

progettati a partire dalle reali esigenze occupazionali dei territori,

affinché le competenze acquisite possano tradursi in concrete opportunità

di lavoro. La scelta di incrementare la dotazione finanziaria fino a 60

milioni di euro nasce dalla volontà di valorizzare la qualità delle

proposte presentate e rafforzare uno strumento strategico per accompagnare

la crescita delle competenze, sostenere le imprese nella ricerca di

professionalità adeguate e favorire l'inserimento lavorativo, in

particolare dei giovani e delle persone oggi fuori dal mercato del lavoro".

Tra gli ammessi a finanziamento, 119 prevedono percorsi della durata di 900

ore, 101 della durata di 600 ore e 22 riguardano corsi di 300 ore,

delineando un'offerta formativa articolata su diversi livelli di

specializzazione.

I 242 progetti finanziati interessano tutte le province pugliesi,

assicurando una distribuzione diffusa dell'offerta formativa sull'intero

territorio regionale. In particolare, 40 progetti riguardano la provincia

di Taranto, grazie alle risorse aggiuntive rese disponibili dal Programma

nazionale Just Transition Fund.

L'offerta formativa comprende sia figure professionali tradizionalmente

richieste nei comparti dell'artigianato, del turismo, dell'agroalimentare e

dei servizi alla persona, sia profili ad alta specializzazione collegati

alle transizioni digitale ed ecologica. Tra questi figurano security

manager, esperti digitali e informatici, tecnologi del web, tecnici del

risparmio energetico, specialisti dell'automazione industriale, esperti dei

sistemi di comunicazione multimediale e professionisti del recupero e della

riqualificazione ambientale.

*Progetti ammessi a finanziamento per provincia*

Bari: 65

Lecce: 59

Taranto: 40

Brindisi: 32

Foggia: 27

Barletta-Andria-Trani: 19