MORTE GUCCINI, BARBERA (PRC): ​”SE NE VA UNA VOCE LIBERA E INCONFONDIBILE DELL’ITALIA. LE SUE CANZONI CONTINUERANNO A PARLARE ALLE NUOVE GENERAZIONI​

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - DELL'ITALIA. LE SUE CANZONI CONTINUERANNO A PARLARE ALLE NUOVE GENERAZIONI"
"La morte di Francesco Guccini ci addolora profondamente. Con lui se ne va
non soltanto uno dei più grandi cantautori italiani, ma una voce libera,
critica e inconfondibile che per oltre mezzo secolo ha raccontato il nostro
Paese, le sue contraddizioni, le speranze e le inquietudini di intere
generazioni".
Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale del Partito
della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, commentando la scomparsa
di Francesco Guccini.
"Guccini ha saputo trasformare la canzone in uno straordinario strumento di
racconto, memoria e coscienza critica. Da Auschwitz a La locomotiva, da Dio
è morto a Eskimo, le sue parole hanno attraversato la storia e sono entrate
nel patrimonio culturale e civile del nostro Paese.
Ha cantato contro la guerra, il conformismo, le ingiustizie e le ipocrisie
del potere, dando voce alla necessità di ribellarsi a un mondo considerato
immutabile e alla speranza di poterne costruire uno diverso.
In un tempo nel quale tornano la guerra e il riarmo, crescono le
disuguaglianze e troppo spesso si tenta di cancellare la memoria storica e
la capacità critica, le sue canzoni conservano una forza e un'attualità
impressionanti.
Francesco Guccini appartiene ormai alla storia della cultura popolare
italiana. Continueremo ad ascoltarlo, a cantarlo e, soprattutto, a
interrogarci attraverso le sue parole.
Ciao Francesco. E grazie per averci insegnato, attraverso le tue canzoni, a
non smettere mai di pensare, dubitare e immaginare un mondo diverso".
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - DELL'ITALIA. LE SUE CANZONI CONTINUERANNO A PARLARE ALLE NUOVE GENERAZIONI"