Grippo (Az): “Cordoglio per scomparsa Guccini, addio a un grande intellettuale

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - intellettuale"
"Francesco Guccini è stato uno dei più grandi cantautori italiani e un
intellettuale raffinato, capace di esprimere nelle sue opere musicali e
letterarie l'impegno sociale, il valore della memoria, raccontando la
provincia e utilizzando una particolare ironia. Ricorderemo il suo stile
diretto e allo stesso tempo raffinato e i brani indimenticabili come 'La
Locomotiva', 'L'avvelenata', 'Autogrill', 'Il vecchio e il bambino'. La
cultura italiana perde un grande protagonista. Rivolgo le mie sentite
condoglianze alla sua famiglia. Chiediamo che l'Aula della Camera dedichi
un ricordo adeguato al grande cantautore".
commissione Cultura alla Camera.