Conferenza stampa Carcere Le Sughere, apertura nuovo padiglione 6 e chiusura del padiglione Transito Domani, venerdì 7 agosto, ore 12.00 Sala preconsiliare “Luciano De Majo”, Palazzo Comunale

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Carcere Le Sughere, apertura nuovo padiglione 6 e chiusura del padiglione Transito
Domani, venerdì 7 agosto, ore 12.00
Sala preconsiliare "Luciano De Majo", Palazzo Comunale
Livorno, 6 agosto 2026 – Carcere Le Sughere, apertura nuovo padiglione 6 e chiusura del padiglione Transito: sarà il tema della conferenza stampa che terranno domani venerdì 7 agosto l'assessore alle Politiche Sociali Andrea Raspanti insieme al Garante dei Detenuti del Comune Marco Solimano.
L'appuntamento è alle ore 12.00 nella Sala preconsiliare "Luciano De Majo".
La stampa è invitata
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