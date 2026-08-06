COMUNICATO STAMPA Trasporto pubblico locale, Di Cocco: “Attivati tutti gli strumenti contro i disservizi, ora avanti con il nuovo affidamento



Durante l'odierna seduta di question time, l'assessore Gianluca Di Cocco ha risposto all'interrogazione presentata dai consiglieri Valeria Campagna e Leonardo Majocchi in merito alle criticità del servizio di trasporto pubblico locale gestito da CSC, al mancato rispetto degli orari, alla soppressione delle corse e allo stato dell'affidamento del servizio.



"L'amministrazione comunale – ha affermato l'assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – attraverso il RUP e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, svolge un costante monitoraggio del servizio di trasporto pubblico locale, esercitando le funzioni di vigilanza previste dal contratto di servizio. A fronte del progressivo aggravarsi dei disservizi registrati negli ultimi mesi sono stati attivati tutti gli strumenti previsti dal contratto: controlli, contestazioni, diffide, richiesta di intervento della Prefettura e, da ultimo, l'avvio del procedimento di accertamento del grave inadempimento contrattuale. Le verifiche effettuate hanno inoltre dato luogo a formali contestazioni nei confronti del gestore".



Riguardo ai reclami e alle segnalazioni acquisiti e istruiti dall'ufficio competente, Di Cocco ha reso noto che "dall'inizio dell'anno a oggi sono circa 55, oltre alle numerose segnalazioni che quotidianamente pervengono telefonicamente all'ufficio Trasporti. Dall'inizio dell'anno al 4 agosto 2026, dalle informazioni rilevate attraverso il sistema AVM, risultano essere saltate 1.264 corse su 57.127 programmate. A seguito delle verifiche effettuate sono state emesse contestazioni formali e diffide ed è stata avviata l'istruttoria per l'applicazione delle penali relative al primo trimestre 2026, per un importo di 57.230 euro. Alla luce dei disservizi registrati negli ultimi mesi, si stima che l'ammontare complessivo delle penali possa raggiungere i 90.000 euro".

Di Cocco ha risposto anche in merito alla richiesta di un maggiore allineamento tra gli orari degli autobus e quelli dei treni, precisando che "il coordinamento con il servizio ferroviario rappresenta un obiettivo dell'amministrazione e sarà ulteriormente sviluppato nell'ambito della riorganizzazione del servizio e del nuovo affidamento".







