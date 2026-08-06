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Politica Interna

COMUNICATO STAMPA – Agricoltura: Battistoni (FI), tuteliamo comparto fondamentale per nostra economia

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Francesco Battistoni

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:

Agricoltura: Battistoni (FI), tuteliamo comparto fondamentale per nostra economia

"L'approvazione alla Camera del 'ddl Coltivaitalia' rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un comparto che è una delle colonne portanti dell'economia nazionale e del nostro Made in Italy. Per Forza Italia l'agricoltura è una leva strategica di sviluppo, competitività e presidio del territorio. Le risorse stanziate per rafforzare le filiere, sostenere l'olivicoltura e la zootecnia, favorire il ricambio generazionale e promuovere innovazione e ricerca vanno nella direzione giusta, così come gli interventi per semplificare le procedure e difendere le produzioni italiane dalle contraffazioni e dall'italian sounding. Particolarmente importante è l'attenzione riservata al Mezzogiorno, dove l'agricoltura rappresenta un volano di occupazione. L'agricoltura è fondamentale anche per la tutela del paesaggio e il contrasto allo allo spopolamento delle aree interne, temi che il ddl affronta. Continueremo a lavorare perché le nostre imprese agricole abbiano meno burocrazia, più strumenti per investire e condizioni eque per competere sui mercati. Sostenere chi produce qualità significa creare ricchezza e garantire un futuro più solido ai nostri territori." Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni

(AGENPARL)
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