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Politica Interna

Agricoltura, Giglio Vigna (Lega): ok a mio odg per maggiore forza a Registro paesaggi rurali

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Il Governo ha accolto la mia richiesta, presentata con un ordine del giorno al decreto Coltiva Italia, per assegnare al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali (istituito con questo decreto) il ruolo di lista nazionale per la preselezione dei paesaggi rurali che vogliono candidarsi per l'iscrizione alla World Heritage List dell'Unesco e al programma Globally Important Agricultural Heritage Systems della Fao. Una iniziativa importante che valorizza ancora di più i nostri territori con il suo patrimonio storico e i prodotti tipici che rendono il Paese unico al mondo. Preserviamo le nostre identità, le nostre produzioni di grande eccellenza e i terreni agricoli, forestali e pastorali che ancora oggi conservano una specificità storica legata alle nostre tradizioni e alla nostra cultura".

Così il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, primo firmatario dell'ordine del giorno al Coltiva Italia, insieme ai colleghi parlamentari del partito in qualità di rappresentanti dei territori che presentano paesaggi storici rurali: Mirko Carloni, Laura Cavandoli, Francesco Bruzzone, Eugenio Zoffili, Dimitri Coin, Vanessa Cattoi, Tiziana Nisini, Andrea Barabotti, Simonetta Matone, Anastasio Carrà, Dario Giagoni, Giovanna Miele, Riccardo Augusto Marchetti, Gianpiero Zinzi.

(AGENPARL)
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