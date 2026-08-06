AFAM, DE PALMA (FI): BERNINI MANTIENE PROMESSA, RIFORMA STORICA CHE RESTITUISCE DIGNITÀ A MIGLIAIA DI GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – «Un'altra promessa mantenuta. Il riconoscimento dei diplomi AFAM come lauree rappresenta una riforma storica, attesa da oltre venticinque anni da migliaia di studenti dei Conservatori, delle Accademie di Belle Arti e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche». Lo dichiara il deputato di Forza Italia Vito De Palma.
«Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento al Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che con coraggio e determinazione ha portato fino in fondo un percorso che riconosce finalmente il valore di studi di assoluta eccellenza, fatti di talento, disciplina, sacrificio e passione».
«Ricordo con particolare piacere la presenza del Ministro Bernini a Taranto per l'inaugurazione del Conservatorio Statale di Musica "Giovanni Paisiello". Già allora aveva dimostrato concretamente quanto credesse nel valore dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Oggi quella visione diventa un risultato concreto per migliaia di giovani».
«Non cambia semplicemente il nome di un titolo. Come ha scritto una giovane studentessa al Ministro, "non è cambiato il valore dei nostri studi. Quello esisteva già. È cambiato il modo in cui lo Stato lo riconosce". Da oggi questi ragazzi potranno finalmente dire con orgoglio: sono laureata, sono laureato».
«Mantenere una promessa significa dare credibilità alla politica. Farlo restituendo dignità, opportunità e futuro a migliaia di giovani significa lasciare un segno nel futuro del nostro Paese. Al Ministro Bernini va il mio grazie per aver creduto fino in fondo in questa riforma», conclude De Palma.