TURISMO, APPENDINO (M5S): “CON MELONI, STATO È CAPORALE DI ESERCITO LAVORATORI RICATTABILI

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Per anni ci avete tormentato dicendo che nel settore del turismo non si trovava il personale perchè i giovani preferiscono il divano e che togliendo il reddito di cittadinanza avreste risolto: menzogne. Sono passati 4 anni e i posti vacanti sono ancora tutti lì. A mancare non sono i lavoratori, sono salari dignitosi e diritti. Quelli che voi avete smantellato. Ai salari da fame avete risposto con un inganno: il "salario giusto", etichetta accattivante che nei fatti è sfruttamento legalizzato. E avete bocciato il nostro salario minimo da nove euro l'ora. E il prezzo lo pagano la ragazza ventenne che lascia casa per fare la cameriera e il ragazzo che ogni estate fa il bagnino: sveglia all'alba, doppi turni, domeniche e festivi, e non possono nemmeno affittarsi una stanza. Ministro, lo dica a loro che nove euro l'ora sono troppi. Gli state negando il futuro e li costringete a scappare: sono 161.000 i giovani fuggiti negli ultimi 5 anni, una diaspora silenziosa. Nel turismo non manca la voglia di lavorare: mancano lavori che permettano di vivere. E la vostra ricetta è il decreto flussi, cioè riempire i posti con migranti che per un permesso di soggiorno sono costretti ad accettare qualsiasi condizione. Voi non state governando il mercato del lavoro, voi avete trasformato lo Stato nel caporale di un esercito di lavoratori ricattabili." Ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino replicando al Ministro Mazzi durante il Question time di oggi
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