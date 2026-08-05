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Politica Interna

ROMA, BARBERA (PRC): “DRAMMA EVITATO A SPIN TIME, BASTA IPOCRISIA. LA DESTRA TACE SUL DIRITTO ALLA CASA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - DESTRA TACE SUL DIRITTO ALLA CASA"
"La tragedia sfiorata a Spin Time, con il ricovero d'urgenza in codice
rosso di un bimbo di soli 18 mesi per una grave crisi respiratoria
provocata dal caldo soffocante, è la conseguenza diretta di un'emergenza
sociale che non può più essere ignorata. Il tempestivo intervento dei
soccorsi ha evitato il peggio, ma non possiamo attendere il dramma
irreparabile per pretendere risposte concrete".
Lo dichiara in una nota Giovanni Barbera, Segretario romano e membro della
Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.
"Mentre la comunità di Spin Time, la Protezione Civile, i medici e la rete
di solidarietà cercano responsabilmente di mettere in campo soluzioni e
vicinanza, assistiamo al solito, squallido teatrino politico – attacca
Barbera –. Più che operare per il bene della collettività, gli esponenti
locali e nazionali della destra continuano ad attaccare a testa bassa
chiunque provi a costruire un'alternativa e a garantire dignità a chi è
costretto a vivere per strada".
"Dalla destra arrivano solo lezioni di legalità e solite sfilate di
di paroloni, ma dovrebbero spiegare alla città per quale motivo nuclei
familiari, come quelli dello Spin Time, non si vedano riconosciuto un
diritto elementare e sacrosanto come quello alla casa. Di chi è la
responsabilità politica e morale se oggi dei bambini rischiano la vita per
il caldo e l'incuria? La vera illegalità è privare le persone dei diritti
fondamentali e speculare sulla disperazione sociale per racimolare qualche
voto".

(AGENPARL)
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