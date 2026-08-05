Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Delmastro. Piccolotti (Avs): Barbarie impedire le indagini sulla mafia. Protesta di Avs in Aula con bende sugli occhi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Protesta di Avs in Aula con bende sugli occhi*
State infatti cercando di trasformare l'onorevole del Mastro nel gatto di
Schrödinger. Delmastro contemporaneamente innocente e colpevole, come il
gatto che è contemporaneamente vivo e morto finché non si apre la scatola.
Fino ad allora le due possibilità coesistono, sospese e comode per
DelMastro e per tutti gli altri dirigenti di Fratelli d'Italia coinvolti.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs intervenendo nell'aula di
Montecitorio nelle dichiarazioni di voto sul caso Delmastro, e annunciando
il voto a favore del suo gruppo al sequestro delle chat di Delmastro con
Caroccia da parte della Procura.

Ebbene colleghi – prosegue la deputata rossoverde – la misurazione esiste,
ha un nome e cognome, si chiama accesso agli atti. È da giorni che la
maggioranza di questo Parlamento sta facendo di tutto, letteralmente di
tutto, pur di impedire alla magistratura di aprire quella scatola. Non ve
lo dobbiamo dire noi, perché lo sapete da soli.
Questa è una vergogna assoluta.

C'è chi da Fratelli d'Italia, anche ieri, ha sostenuto che aprire quelle
chat significherebbe aprire le porte alla barbarie. Ecco noi diciamo che la
2026 le indagini sulla mafia, conclude Piccolotti mentre le deputate e i
deputati di Avs protestano in Aula con le bende sugli occhi.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl