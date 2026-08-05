Delmastro. Piccolotti (Avs): Barbarie impedire le indagini sulla mafia. Protesta di Avs in Aula con bende sugli occhi

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Protesta di Avs in Aula con bende sugli occhi*
State infatti cercando di trasformare l'onorevole del Mastro nel gatto di
Schrödinger. Delmastro contemporaneamente innocente e colpevole, come il
gatto che è contemporaneamente vivo e morto finché non si apre la scatola.
Fino ad allora le due possibilità coesistono, sospese e comode per
DelMastro e per tutti gli altri dirigenti di Fratelli d'Italia coinvolti.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs intervenendo nell'aula di
Montecitorio nelle dichiarazioni di voto sul caso Delmastro, e annunciando
il voto a favore del suo gruppo al sequestro delle chat di Delmastro con
Caroccia da parte della Procura.
Ebbene colleghi – prosegue la deputata rossoverde – la misurazione esiste,
ha un nome e cognome, si chiama accesso agli atti. È da giorni che la
maggioranza di questo Parlamento sta facendo di tutto, letteralmente di
tutto, pur di impedire alla magistratura di aprire quella scatola. Non ve
lo dobbiamo dire noi, perché lo sapete da soli.
Questa è una vergogna assoluta.
C'è chi da Fratelli d'Italia, anche ieri, ha sostenuto che aprire quelle
chat significherebbe aprire le porte alla barbarie. Ecco noi diciamo che la
2026 le indagini sulla mafia, conclude Piccolotti mentre le deputate e i
deputati di Avs protestano in Aula con le bende sugli occhi.