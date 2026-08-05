CS FISCO, LA NOTA DI TESTA (FDI) SU RIFORMA

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - *COMUNICATO STAMPA*
*FISCO, TESTA (FDI): COMPLETAMENTO RIFORMA E' TRAGUARDO STORICO *
dei tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale si chiude il
percorso di attuazione della riforma avviata in questa legislatura. Un
traguardo senza alcun dubbio storico, considerato che il nostro Paese
aspettava una riforma organica del fisco da oltre mezzo secolo". Così, *Guerino
**Testa,* deputato abruzzese di Fratelli d'Italia e segretario della
Commissione Finanze. "La ragione principale di questa riforma fondamentale
per le famiglie e le imprese risiede nel completamento di una
riorganizzazione organica e strutturale del sistema tributario italiano a
oltre cinquant'anni dall'ultima grande riforma del 1971. La revisione
dell'IRPEF, il rafforzamento del concordato preventivo biennale, le
integrazioni e l'affinamento delle regole su imposte dirette, IVA, accise,
adempimento collaborativo e semplificazioni per le imprese, costituiscono
una rivoluzione copernicana fiscale, attesa da decenni dal Paese. Un
cambiamento radicale del rapporto tra fisco e contribuente, un passaggio da
un modello puramente sanzionatorio a una logica di compliance preventiva,
attraverso un adempimento collaborativo e di revisione delle sanzioni
(ridotte verso parametri europei) e di razionalizzazione della riscossione.
Il prossimo 4 settembre rappresenterà una data altrettanto storica in
quanto l'esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia d'Italia.
La continuità politica come fattore abilitante, ha consentito completare la
filiera normativa. Storicamente, i tentativi di riforma organica del fisco
in Italia si scontravano con l'ininterrotta caduta degli esecutivi e i
frequenti cambi di maggioranza, esattamente come accaduto nella scorsa
legislatura con i vari Governi a firma Cinque Stelle, che hanno combinato
soltanto disastri, a differenza invece di come questo Governo e questa
maggioranza stanno dimostrando, anche attraverso la riforma fiscale con
senso di serietà e responsabilità nel modernizzare il Paese, rendendo il
sistema economico italiano più competitivo e attrattivo a livello
internazionale", conclude.
Roma, 5 agosto 2026