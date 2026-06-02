Close Menu
Trending
martedì 2 Giugno 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

ANCE CATANIA E INGEGNERI ETNEI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLE BATTUTE FINALI DEL PNRR

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - Amministrazione Pubblica e imprese per affrontare le criticità del rush finale del PNRR, che ha introdotto un sistema “straordinario” di gestione degli aiuti di Stato, chiamando il Sistema Paese a gestire una mole importante di investimenti. Una sfida dettata dalla pubblicazione delle Linee guida della Struttura Missione PNRR per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone richiesti a livello europeo e dalle regole dettate dalla Commissione Europea.

Sarà questo il focus dell’incontro del prossimo 4 giugno, organizzato da Ance Catania e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania. Inizio previsto nella sede dei costruttori etnei – viale Vittorio Veneto 109 (CT) – alle ore 9:00, con i saluti istituzionali dei presidenti Rosario Fresta (Ance Catania) e Mauro Scaccianoce (Ingegneri). A seguire gli interventi tecnici, moderati dalla direttrice di Ance Catania Ines Petrilla.

Sul podio esperti in materia: Amalia Sabatini (direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi di Ance), Andrea Gnudi (presidente Ordine Ingegneri di Bologna), Fabio Finocchiaro (direttore della direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali – Sport, Lavori Pubblici del Comune di Catania), Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore (avvocati del Foro di Catania).

Le conclusioni saranno affidate al componente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici e già presidente del TAR Campania Vincenzo Salamone.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl