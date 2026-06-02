ANCE CATANIA E INGEGNERI ETNEI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLE BATTUTE FINALI DEL PNRR

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - Amministrazione Pubblica e imprese per affrontare le criticità del rush finale del PNRR, che ha introdotto un sistema “straordinario” di gestione degli aiuti di Stato, chiamando il Sistema Paese a gestire una mole importante di investimenti. Una sfida dettata dalla pubblicazione delle Linee guida della Struttura Missione PNRR per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone richiesti a livello europeo e dalle regole dettate dalla Commissione Europea.
Sarà questo il focus dell’incontro del prossimo 4 giugno, organizzato da Ance Catania e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania. Inizio previsto nella sede dei costruttori etnei – viale Vittorio Veneto 109 (CT) – alle ore 9:00, con i saluti istituzionali dei presidenti Rosario Fresta (Ance Catania) e Mauro Scaccianoce (Ingegneri). A seguire gli interventi tecnici, moderati dalla direttrice di Ance Catania Ines Petrilla.
Sul podio esperti in materia: Amalia Sabatini (direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi di Ance), Andrea Gnudi (presidente Ordine Ingegneri di Bologna), Fabio Finocchiaro (direttore della direzione Politiche Comunitarie e Fondi Strutturali – Sport, Lavori Pubblici del Comune di Catania), Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore (avvocati del Foro di Catania).
Le conclusioni saranno affidate al componente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici e già presidente del TAR Campania Vincenzo Salamone.