Il Comune di Pescara a Kiev per esportare le “best practice” sui progetti europei in vista della ricostruzione

Il Comune di Pescara parteciperà domani e dopodomani a Kiev al quarto International Summit of Cities and Regions, promosso dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali sotto la Presidenza dell'Ucraina. L'evento rientra nel percorso internazionale "On the Road to URC 2026", in preparazione della Ukraine Recovery Conference di Danzica.

La partecipazione del Comune di Pescara avviene attraverso l'Ufficio Europa Area Metropolitana e mira a rafforzare l'impegno istituzionale dei Comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano (la gestione dei progetti europei è associata, in vista della fusione) a sostegno della ricostruzione e della cooperazione con l'Ucraina inserendosi nel quadro delle relazioni già avviate con la città di Rivne mentre ulteriori accordi di cooperazione sono in fase di definizione con il Pisochyn Village Council e con l'Amministrazione Militare Regionale di Kharkiv. Il Comune di Spoltore, invece, ha firmato un protocollo di intesa con Slavutych territorial municipality.

Quella di Pescara è ormai una esperienza ripetuta nel tempo, con i progetti europei. Soltanto nel 2025 il Comune di Pescara ha candidato o ottenuto l'approvazione di 15 progetti europei per un valore complessivo superiore a 26 milioni di euro, consolidando un modello amministrativo orientato alla cooperazione internazionale, alla resilienza urbana, alla transizione verde e all'innovazione.

Oltre al dirigente comunale Luca Saraceni, ha raggiunto Kiev Alberto Bartoli, consigliere delegato alle politiche comunitarie e Ueam del Comune di Spoltore. Sarà presente Carlo Formosa, ambasciatore della Repubblica italiana a Kiev.

Nella foto allegata, Lorenzo Infante (Comune di Pescara), Alberto Bartoli (Comune di Spoltore), Nataliya Nevalenna e Piero Natale (Associazione Ets Gioia) e Luca Saraceni (Comune di Pescara)

Pescara, 24 maggio 2026