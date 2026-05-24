Fascismo – Verona. Fratoianni (Avs), su spedizione punitiva di Casapound a locale sede Sinistra Italiana interrogazione parlamentare al governo. Viminale impedisca il ripetersi di simili inaccettabili episodi

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2026 - locale sede Sinistra Italiana interrogazione parlamentare al governo.*
*Viminale impedisca il ripetersi di simili inaccettabili episodi.*
Quanto avvenuto la sera di giovedi scorso a Verona, con una squadraccia
fascista che si è diretta minacciosa verso la locale sede di Sinistra
Italiana, è di una gravità assoluta, che le Istituzioni non possono
sottovalutare in alcun modo.
Per questo motivo vogliamo sapere dal ministro dell'interno quale sia la
sua valutazione e come intenda attivarsi affinché episodi simili non si
ripetano più. Peraltro è da mesi che la nostra locale organizzazione
denuncia l'intenficarsi di ronde, spedizioni punitive. Gesti ed azioni
promosse da organizzazioni neofasciste che non dovrebbero aver luogo per
nessun motivo , organizzazioni che dovrebbero essere sciolte quanto prima
data la loro pericolosità.
È quanto chiede Avs in un'interrogazione parlamentare al governo, primo
firmatario Nicola Fratoianni.