Discorso di chiusura del Direttore Generale dell’OMS alla 79ª Assemblea Mondiale della Sanità – 23 maggio 2026

Onorevole Presidente dell’Assemblea Mondiale della Sanità, Dott. Victor Atallah,

Eccellenze, onorevoli ministri, cari colleghi e amici,

Signor Presidente, le esprimo la mia profonda gratitudine per la sua leadership alla guida della 79ª Assemblea Mondiale della Sanità.

Ho molto apprezzato il modo in cui ha guidato questa Assemblea sulla Salute con saggezza, fermezza, garbo, una dose di umorismo e stile dominicano.

È con grande piacere che Le consegno il martelletto cerimoniale come segno del nostro apprezzamento. La ringrazio ancora una volta per la Sua leadership.

[IL DIRETTORE GENERALE HA CONSEGNATO AL MINISTRO ATALLAH IL MARTELLO CERIMONIALE]

Desidero inoltre esprimere i miei più sinceri ringraziamenti ai presidenti dei comitati A e B:

Innanzitutto, un ringraziamento al dottor Timur Sultangaziyev, primo viceministro della Sanità del Kazakistan, per la sua leadership in qualità di presidente del Comitato A.

Hai gestito un programma molto ampio che rispecchia la vasta gamma di attività dell’OMS.

Vi invito ad avvicinarvi per ricevere il martelletto cerimoniale come segno del nostro apprezzamento. Grazie ancora per la vostra guida. Rakhmet.

[IL DIRETTORE GENERALE HA CONSEGNATO AL DOTT. SULTANGAZIYEV IL MARTELLO CERIMONIALE]

In secondo luogo, ringrazio l’Onorevole Mintah Akandoh, Ministro della Salute del Ghana, per la sua leadership in qualità di Presidente della Commissione B.

Hai inoltre gestito un programma molto ampio e diversificato, che comprendeva una serie di importanti questioni tecniche, politiche e amministrative.

Vi invito ad avvicinarvi per ricevere il martelletto cerimoniale in segno del nostro apprezzamento. Grazie ancora per la vostra leadership.

[IL DIRETTORE GENERALE HA CONSEGNATO AL MINISTRO AKANDOH IL MARTELLO CERIMONIALE]

Desidero inoltre cogliere questa opportunità per ringraziare il Presidente dell’EB, il Sig. Blair Comley dell’Australia, e il Presidente del PBAC, il Dott. Aspect Maunganidze dello Zimbabwe.

Vi prego di unirvi a me ancora una volta nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa Assemblea.

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Signor Presidente, Eccellenze, cari colleghi e amici,

Siamo giunti alla conclusione dell’Assemblea Mondiale della Sanità di quest’anno.

Come sempre, è stata una settimana impegnativa, con giornate lunghe e negoziati difficili.

Desidero ringraziare in particolare il Presidente Mahama del Ghana e il Primo Ministro Sánchez della Spagna per averci onorato della loro presenza questa settimana.

Ringrazio anche il presidente siriano Al-Sharaa, il primo ministro Mottley delle Barbados e il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres per i videomessaggi che hanno inviato.

Al ricevimento del Presidente martedì sera, ho usato un’espressione dominicana che ho imparato questa settimana:

De poquito a poquito se llega lejos.

Signor Presidente, spero che mi perdonerà la pronuncia, ma ho una figlia che parla uno spagnolo eccellente.

Significa che, passo dopo passo, si va lontano.

Ecco di cosa si occupa l’Assemblea Mondiale della Sanità.

Non abbiamo risolto tutti i problemi questa settimana. Ma non è questo il punto.

Ma in ognuno di questi ambiti abbiamo fatto un passo avanti.

Avete adottato risoluzioni e decisioni su questioni sanitarie fondamentali:

Diagnostica per immagini; cure di emergenza, intensive e chirurgiche; emofilia e altri disturbi emorragici; malattie tropicali neglette; farmacovigilanza; medicina di precisione; radioterapia; steatosi epatica; ictus; trapianti; tubercolosi e altro ancora.

Avete inoltre concordato di riformare l’architettura sanitaria globale attraverso un processo congiunto guidato dagli Stati membri e ospitato dall’OMS.

Come ha affermato il presidente Mahama nel suo discorso di lunedì, “Stiamo assistendo alla fine di un’era e dobbiamo avere il coraggio di costruirne un’altra. Un ordine definito dall’iniziativa, non dagli aiuti, e dalla collaborazione, non dal paternalismo”.

Ogni risoluzione che adottate, ogni accordo che raggiungete, ha valore solo quando cambia ciò che accade in una clinica, in una comunità o in una famiglia;

Quando un operatore sanitario ha a disposizione ciò di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro; quando un bambino viene vaccinato;

Quando una madre sopravvive al parto; quando un’epidemia viene contenuta prima che si diffonda.

Questo è ora il compito che ci attende.

Quanto qui concordato deve essere attuato, paese per paese, sistema per sistema.

Ciò richiederà impegno politico, finanziamenti costanti e una cooperazione continua tra gli Stati membri, i partner e le comunità.

Questa Assemblea ha dimostrato che il progresso è ancora possibile, anche quando il contesto più ampio è difficile.

Vi siete riuniti questa settimana in un contesto caratterizzato da focolai di epidemie, conflitti, divisioni, incertezza e risorse limitate.

Questo è proprio il punto del multilateralismo: non fingere che le difficoltà del nostro mondo non esistano, ma affrontarle insieme;

Non per cancellare le divisioni, ma per trascenderle;

Non per scavalcare la sovranità nazionale, ma per rafforzarla.

Perché ogni nazione è più sana e sicura quando tutte le nazioni sono più sane e sicure.

Molti di voi rappresentano paesi sottoposti a immense pressioni. Eppure, nel corso di questa settimana, avete trovato il modo di superare le divergenze e di raggiungere decisioni comuni.

Non è automatico. È una scelta:

La scelta di dare priorità alla salute;

La scelta di riconoscere che nessun Paese può affrontare da solo le sfide sanitarie odierne;

La scelta di collaborare con l’OMS, non solo come istituzione, ma come piattaforma condivisa per un’azione comune.

Ti ringrazio per questa scelta.

Ringrazio tutte le delegazioni – ambasciatori, ministri, negoziatori, esperti tecnici e team di supporto – per la preparazione e la disciplina che hanno reso possibile questa settimana.

Dietro ogni intervento, ogni bozza, ogni compromesso, c’è stato un grande lavoro. Sono molto orgoglioso di esserne testimone.

Quel lavoro spesso non è visibile, ma è essenziale.

Vorrei inoltre ringraziare i miei colleghi dell’OMS, la cui competenza e dedizione sono alla base di tutto ciò che questa Organizzazione fa;

Dal sostegno a questa Assemblea di Ginevra, alla lotta sul campo contro l’hantavirus e l’Ebola, fino al rafforzamento delle fondamenta dei sistemi sanitari in molti dei vostri Paesi.

A tutte le donne e gli uomini del mondo che, come me, sono orgogliosi di essere WHO, chiedo di mostrare il vostro apprezzamento.

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Signor Presidente, Eccellenze, cari colleghi e amici,

Al vostro ritorno a casa, riprende il vero lavoro: tradurre gli accordi globali in politiche nazionali, coordinare le risorse, coinvolgere le comunità e garantire che i servizi sanitari raggiungano coloro che ne hanno più bisogno.

La Segreteria è pronta a supportarvi in ​​questo lavoro.

Sebbene i lavori di questa Assemblea Sanitaria stiano per concludersi, c’è ancora un punto all’ordine del giorno che richiede la vostra completa attenzione. So che immaginate di cosa si tratta: la finalizzazione dell’allegato PABS.

Quattro anni e mezzo fa, vi siete impegnati a negoziare uno storico accordo internazionale, basato sulle dolorose lezioni che la pandemia di COVID-19 ci ha impartito.

L’adozione dell’accordo sulla pandemia lo scorso anno è stata una conquista epocale. È stato un momento di grande orgoglio.

Ma senza l’allegato PABS, il mondo non è veramente pronto per la prossima pandemia.

Le attuali epidemie di Ebola e hantavirus ci ricordano perché il mondo ha bisogno dell’Accordo sulla pandemia;

E perché il compito di finalizzare l’allegato PABS – l’ultimo tassello del puzzle – è così urgente.

I prossimi mesi saranno il momento giusto per dare i frutti di tutto il vostro duro lavoro.

So che ci sono degli ostacoli da superare, ma ho piena fiducia che li supererai.

Quindi ho una semplice richiesta: per favore, fatelo, perché potete farlo.

Nel mio discorso precedente vi ho raccontato una storia sul tema “La Malesia ce la può fare”. Quindi dico a tutti gli Stati membri: ce la potete fare.

Anche al presidente Mahama è piaciuto e ha detto: “Ghana boleh boleh”.

Come ha affermato il Primo Ministro Sanchez questa settimana:

“La pandemia di COVID-19 ci ha lasciato una lezione impossibile da ignorare: non possiamo proteggere la salute all’interno dei nostri confini se non siamo in grado di proteggerla al di fuori di essi. Perché i virus non conoscono confini, bandiere o passaporti.”

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Questa settimana avete dimostrato perché il mondo ha bisogno di un’OMS forte, dotata di poteri, indipendente e finanziata in modo sostenibile.

Il lavoro che avete affidato al Segretariato è fondamentale e il suo impatto è enorme.

Influiscono sulla salute degli individui, delle famiglie, delle comunità, delle società, delle economie e delle nazioni.

Negli ultimi nove anni, abbiamo trasformato l’Organizzazione per renderla l’OMS di cui il mondo ha bisogno e che merita.

E nel corso dell’ultimo anno, l’abbiamo ristrutturata per renderla efficiente, stabile e sostenibile.

Questa non è un’organizzazione in crisi. Tutt’altro. Questa è un’organizzazione che guarda al futuro con fiducia e determinazione.

Ma il nostro lavoro non è finito. Il nostro impegno nei vostri confronti è quello di continuare a cambiare; di continuare a trasformarci. L’ho detto molte volte: il cambiamento è una costante per noi.

Il nostro obiettivo è quello di concentrarci maggiormente sul nostro mandato principale e di proseguire il nostro percorso verso un’organizzazione più snella, efficace ed efficiente. Questo è ciò che stiamo facendo, sulla base delle vostre indicazioni.

Chiedo agli Stati membri di sostenerci in questo percorso. Solo insieme possiamo ottenere il risultato migliore.

Il modo migliore per farlo è onorare l’impegno preso di approvare i tre aumenti rimanenti dei contributi obbligatori, a partire dal prossimo aumento che verrà discusso in Assemblea il prossimo anno.

Devo ringraziarvi per i primi due, di maggio 2023 e maggio 2025.

Hanno contribuito ad attutire l’impatto dello shock dello scorso anno;

Dimostrano perché il viaggio che abbiamo intrapreso nove anni fa e la meta che ci siamo prefissati erano quelli giusti, e perché dobbiamo continuare a percorrere la stessa strada.

È un viaggio che possiamo compiere solo insieme, come Segretariato e Stati membri, camminando fianco a fianco, con lo sguardo fisso sulla meta:

Un mondo in cui tutte le persone godano del più alto livello di salute possibile, non come un lusso, ma come un diritto.

Grazie ancora per il vostro impegno a favore di questa visione.

Buon viaggio e hasta la próxima.

Grazie mille.