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Politica Interna

UMBRIA.Marchetti (Lega): “Approvata riforma polizia locale. Grazie alla Lega altro passo decisivo per potenziare la sicurezza”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Grazie alla determinazione della Lega, dopo trent’anni, è stata finalmente approvata dalla Camera la legge di riforma e riordino della polizia locale. Un traguardo decisivo per rafforzare le politiche di sicurezza urbana e integrata a tutela dei territori e delle comunità locali. Questa legge prevede di potenziare il coordinamento tra le forze dell’ordine nazionali e le polizie locali, autentico presidio del territorio. Viene così innalzata la qualità della difesa degli spazi pubblici urbani, grazie a un corpo di polizia locale più moderno in termini di formazione e aggiornamento, che gode di maggiori garanzie e capacità operative e rappresenta un valore imprescindibile per la sicurezza dei cittadini. Si tratta di un ulteriore e fondamentale passo in avanti dopo i decreti sicurezza, il potenziamento degli organici con nuove assunzioni nelle forze di polizia, l’implementazione dei fondi per la videosorveglianza ai Comuni, il rafforzamento della presenza dei militari di ‘Strade sicure’ nelle stazioni e nelle città, l’istituzione delle zone rosse, gli interventi ad alto impatto nelle aree più sensibili del territorio. Grazie al lavoro della Lega, del ministro Piantedosi, del sottosegretario Molteni e della collega Bordonali, sarà possibile avere ancora più strumenti per proteggere le nostre città da spaccio, degrado, immigrazione illegale e criminalità giovanile”.

Così in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria

(AGENPARL)
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