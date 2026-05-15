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Foto notizia – Presentazione Parma Sunset Run

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Presentazione Parma Sunset Run

Parma, 15 maggio 2026. L'assessore allo Sport Marco Bosi ha incontrato questa mattina in Municipio gli organizzatori della prima edizione della Parma Sunset Run, evento di sport e solidarietà promosso da Rugby Parma con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione della società sportiva Sportlab.

Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato all'Emporio Solidale, realtà attiva in città e coinvolta nell'organizzazione dell'evento, per l'acquisto di servizi sportivi dedicati a bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

Alla presentazione erano presenti, per Rugby Parma, il presidente Bernardo Borri, il direttore generale e vicepresidente Pietro Rusconi e Francesco Borri; per Emporio Solidale, il presidente Maurizio De Vitis.

Sono previste due distanze, di circa 5 e 8 chilometri, percorribili sia di corsa sia camminando. La manifestazione è non competitiva e aperta a tutti, senza obbligo di certificato medico o tesseramento. Sarà comunque disponibile un servizio con chip, fornito da Evodata, per garantire la sicurezza e attestare la partecipazione.

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