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Abruzzo

Dalla colazione al dj set: il 7 giugno al centro di Pescara arriva il format “Morning Club

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Pescara

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - Ore 10:00 – 11:30 – Musica live con artisti locali;
Ore 11.30 – 15.00 – Dj set house ed elettronica con Dj Guest nazionali e internazionali.
"Pescara sta dimostrando di essere una città moderna, al passo con i tempi, garantendo una qualità altissima degli appuntamenti, che attraggono anche molti giovani e promuovono l'immagine della città", commenta Cremonese ricordando il successo dei grandi eventi degli ultimi anni. "Il 7 giugno è una delle date volute dal Comune che richiamerà pubblico anche da fuori, ne sono certo. Sono particolarmente contento, peraltro, di dare spazio agli operatori locali, come ho sempre fatto in questi anni in molteplici occasioni".

(AGENPARL)
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