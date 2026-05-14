Umbria. Piccolotti (Avs): Il Consigliere Regionale Melasecche offende la presidente della Regione Proietti usando foto fake per screditarla e per coprire i disastri della destra. È ora di finirla, Meloni intervenga

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - presidente della Regione Proietti usando foto fake per screditarla e per
coprire i disastri della destra. È ora di finirla, Meloni intervenga*
Ora basta. Mentre la Presidente del Consiglio Meloni denuncia l'utilizzo
diffamatorio di alcune sue foto prodotte con l'intelligenza artificiale e
ottiene la nostra solidarietà, il Consigliere Regionale della Lega
Melasecche pubblica un'immagine prodotta con l'intelligenza artificiale in
cui la Presidente della Regione Umbria Proietti viene ritratta nelle vesti
di Crudelia Demon a corredo di un testo pieno di falsità e accuse
infondate. Ci aspettiamo a questo punto che la Presidente Meloni ricambi la
solidarietà ricevuta e chieda a Melasecche di rimuovere quella immagine.
Non si può più tollerare questa fiera dell'ipocrisia e della doppia morale.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.
La verità è banale: – prosegue la deputata rossoverde – Melasecche, voce
stranamente solitaria della destra ternana che corre al seguito del
capopopolo Bandecchi, è furioso perché finalmente la Giunta Proietti ha
agito per far rispettare le giuste procedure e mettere fine allo scempio di
alcune consorterie che pensano di poter piegare le norme e usare le
pubbliche istituzioni per congegnare speculazioni e costruire reti di
potere fondate sulla reciproca convenienza, alla faccia dei bisogni della
popolazione della città. L'ospedale modernissimo e pubblico a Terni
finalmente si farà, al contrario di quello che dice Melasecche, e si farà
grazie a Stefania Proietti che ha avviato le procedure per reperire
centinaia di milioni di euro per la sua realizzazione. Si farà nella
legalità, con appalti pubblici, permettendo a tutte le imprese di
concorrere nella più totale trasparenza. I ternani avranno un servizio
sanitario migliorato, a prescindere dal reddito e senza sperpero di risorse
verso la sanità privata. Questo fa impazzire la destra, una rabbia che
evidentemente deriva dalla consapevolezza che sta fallendo un disegno da
sempre campato in aria: la ternana è fallita, con grave danno per la città,
e con essa – conclude Piccolotti – è fallita anche l'esperienza di
Bandecchi.