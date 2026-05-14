Close Menu
Trending
giovedì 14 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Arte e cultura

Teatro:”Game Lover” in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "Game Lover" con Enzo Casertano e Alessandra Merico in scena il 24 maggio al Piccolo Teatro di Prova

La vita di coppia, con i suoi alti e bassi, si trasforma in un irresistibile gioco teatrale con lo spettacolo "Game Lover" in scena, domenica 24 maggio alle ore 18:00, presso il Piccolo Teatro di Prova. Una brillante commedia a episodi che racconta con ironia e intelligenza la vita di coppia.

Lo spettacolo accompagna il pubblico attraverso i momenti più significativi della relazione tra Danilo e Arianna: prima fidanzati, poi sposati, alle prese con paure, entusiasmi, piccole crisi e il desiderio di ritrovare nuovi stimoli nella quotidianità. Sull'altalena del matrimonio, tra attimi felici e inevitabili incomprensioni, prende forma una storia capace di divertire ma anche di offrire una riflessione acuta sull'evoluzione dei rapporti sentimentali e sui cambiamenti sociali del nostro tempo.

"Game Lover" mette a fuoco, con leggerezza e profondità, il conflitto più antico e universale: quello tra un uomo e una donna. Una narrazione che intreccia comicità e osservazione sociale, restituendo al pubblico uno spaccato autentico e tragicomico della vita contemporanea.

A dare vita a questo esilarante alternarsi di situazioni saranno Enzo Casertano e Alessandra Merico, protagonisti di un confronto serrato, ricco di situazioni paradossali e sorprendenti rivelazioni, che promette di coinvolgere e divertire gli spettatori fino all'ultimo momento

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl