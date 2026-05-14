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Politica Interna

NOVA, APPENDINO (M5S): “GRANDE PARTECIPAZIONE, RICOSTRUIAMO FIDUCIA CON PROPOSTE CONCRETE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Chiara Appendino (M5S)

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - "Questo weekend saremo in tutta Italia con Nova. E lo dico con la consapevolezza che sento ogni volta che mi confronto con i cittadini: c'è una domanda enorme di politica vera. Di qualcuno che ascolti e non arrivi con le risposte già pronte ma abbia il coraggio di sedersi, fare domande e costruire insieme. Quella domanda è la ragione per cui Nova esiste. Perché la fiducia non si chiede: si guadagna. Con il confronto, con le proposte concrete, con la coerenza tra quello che si dice e quello che si fa. Sulla sanità, che non può essere un privilegio di chi se la può permettere. Sull'equità, perché un Paese che cresce sulle disuguaglianze non cresce davvero. Sul futuro dei giovani, che oggi si sentono invisibili. Su chi produce e crea lavoro e merita uno Stato che lo protegga. Vi aspettiamo, perché questo lavoro ha senso solo se lo facciamo insieme." Ha scritto la Deputata M5S Chiara Appendino in un post sui suoi canali social

(AGENPARL)
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