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Politica Interna

Il Segretario Nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo oggi in Calabria per sostenere la candidatura di Luigi Candalise a sindaco di San Giovanni in Fiore

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Rifondazione Comunista

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Calabria per sostenere la candidatura di Luigi Candalise a sindaco di San
Giovanni in Fiore*
Giovedì 14 maggio 2026 il segretario nazionale del Partito della
Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, sarà in Calabria per un'iniziativa
pubblica a sostegno della lista Spontaneamente – Sinistra per San Giovanni
in Fiore e del candidato sindaco Luigi Candalise.

La coalizione di Candalise, composta prevalentemente da ragazze e ragazzi
giovani, rappresenta un elemento di novità importante perché esprime il
tentativo di una nuova generazione di assumere un ruolo diretto nella vita
politica e democratica della città silana. Una partecipazione che nasce
dall'esigenza di aprire una fase diversa rispetto a esperienze
amministrative e pratiche politiche che hanno caratterizzato il governo
della città negli anni passati e che nel tempo hanno evidenziato limiti e
insufficienze ormai evidenti.

recenti morti sul lavoro, per ribadire la necessità di mettere al centro
del dibattito politico i temi della sicurezza, dei diritti e della dignità
del lavoro. Di pochi giorni fa è la triste vicenda di un operaio 23enne
morto sul lungomare di Paola, non si tratta di un caso isolato o di una
tragica fatalità ma della conseguenza di un sistema fondato su precarietà e
sfruttamento.

La presenza del segretario nazionale sarà inoltre occasione per rilanciare
la campagna "1% Equo", la proposta di legge d'iniziativa popolare che
propone la tassazione dei grandi patrimoni oltre i 2 milioni di euro al
fine di finanziare sanità, scuola, trasporti e servizi pubblici.

La campagna è stata recentemente lanciata a livello nazionale da
Rifondazione Comunista insieme ad associazioni, sindacati e personalità del
mondo della cultura e del lavoro. La raccolta firme prenderà ufficialmente
banchetti allestiti dai militanti di Rifondazione nelle piazze delle città
calabresi.

Una presenza sul territorio che unisce il tema della giustizia sociale a
quello della sicurezza sul lavoro, contro precarietà, sfruttamento e la
continua strage delle morti sul lavoro nel nostro Paese.

(AGENPARL)
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