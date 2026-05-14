Il Segretario Nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo oggi in Calabria per sostenere la candidatura di Luigi Candalise a sindaco di San Giovanni in Fiore

Calabria per sostenere la candidatura di Luigi Candalise a sindaco di San

Giovanni in Fiore*

Giovedì 14 maggio 2026 il segretario nazionale del Partito della

Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, sarà in Calabria per un'iniziativa

pubblica a sostegno della lista Spontaneamente – Sinistra per San Giovanni

in Fiore e del candidato sindaco Luigi Candalise.

La coalizione di Candalise, composta prevalentemente da ragazze e ragazzi

giovani, rappresenta un elemento di novità importante perché esprime il

tentativo di una nuova generazione di assumere un ruolo diretto nella vita

politica e democratica della città silana. Una partecipazione che nasce

dall'esigenza di aprire una fase diversa rispetto a esperienze

amministrative e pratiche politiche che hanno caratterizzato il governo

della città negli anni passati e che nel tempo hanno evidenziato limiti e

insufficienze ormai evidenti.

recenti morti sul lavoro, per ribadire la necessità di mettere al centro

del dibattito politico i temi della sicurezza, dei diritti e della dignità

del lavoro. Di pochi giorni fa è la triste vicenda di un operaio 23enne

morto sul lungomare di Paola, non si tratta di un caso isolato o di una

tragica fatalità ma della conseguenza di un sistema fondato su precarietà e

sfruttamento.

La presenza del segretario nazionale sarà inoltre occasione per rilanciare

la campagna "1% Equo", la proposta di legge d'iniziativa popolare che

propone la tassazione dei grandi patrimoni oltre i 2 milioni di euro al

fine di finanziare sanità, scuola, trasporti e servizi pubblici.

La campagna è stata recentemente lanciata a livello nazionale da

Rifondazione Comunista insieme ad associazioni, sindacati e personalità del

mondo della cultura e del lavoro. La raccolta firme prenderà ufficialmente

banchetti allestiti dai militanti di Rifondazione nelle piazze delle città

calabresi.

Una presenza sul territorio che unisce il tema della giustizia sociale a

quello della sicurezza sul lavoro, contro precarietà, sfruttamento e la

continua strage delle morti sul lavoro nel nostro Paese.