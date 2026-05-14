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Basilicata

Giunta regionale, approvati provvedimenti strategici su foreste, fauna, formazione e cooperazione internazionale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - «Le deliberazioni approvate nelle scorse ore dalla Giunta regionale confermano una visione che mette insieme tutela del territorio, gestione sostenibile delle risorse naturali, rafforzamento delle competenze e apertura della Basilicata verso nuove relazioni nazionali e internazionali. Sono scelte che riguardano direttamente il futuro delle nostre comunità, delle aree interne e del sistema agricolo e forestale regionale».

Lo dichiara l'assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, a margine dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale su impulso dell'assessorato alle Politiche agricole.

Il calendario definisce periodi, specie cacciabili, giornate di caccia, limiti di carniere, modalità di addestramento dei cani e utilizzo del tesserino venatorio anche in formato digitale tramite applicazione dedicata.

«Abbiamo lavorato per garantire equilibrio tra tutela della fauna, sostenibilità ambientale, rispetto delle norme e tradizioni legate al mondo venatorio, assicurando al tempo stesso certezza operativa e chiarezza per tutti gli operatori del settore», sottolinea Cicala.

La Giunta ha inoltre approvato il Regolamento delle Zone di Addestramento e Allenamento dei Cani da Caccia e delle gare cinofile (ZAC), che disciplina costituzione, gestione e funzionamento delle aree dedicate all'addestramento, alle prove cinofile e alle attività collegate.
Il provvedimento aggiorna un quadro regolatorio importante per una gestione ordinata e controllata delle attività cinofile sul territorio regionale.

(AGENPARL)
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