(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - “Con questa interrogazione vogliamo riportare al centro dell’attenzione il ruolo strategico del Mezzogiorno per la crescita dell’Italia e dell’Europa. Il Sud rappresenta una naturale piattaforma logistica nel Mediterraneo, centrale per le rotte energetiche, commerciali e culturali che stanno ridefinendo gli equilibri globali. Negli ultimi anni, grazie al lavoro del governo, sono stati compiuti passi importanti per valorizzarne il potenziale e renderlo più attrattivo per imprese e investimenti: ora serve consolidare questo percorso ed evitare di tornare a logiche assistenzialiste e anti-sviluppo, che non appartengo al corredo culturale e identitario di questa maggioranza. Chiediamo quindi al Governo quale strategia intenda portare avanti per garantire al Mezzogiorno crescita, occupazione e opportunità per i giovani. Da donna del nord, sono più che mai consapevole dell’importanza di dedicare attenzioni e cure ad un Sud che non sia più periferia d’Europa ma cuore nevralgico del Mare nostrum. Il Sud può diventare un hub energetico e logistico del Mediterraneo, oltre che un laboratorio di innovazione industriale. C’è poi un tema che riguarda l’equilibrio complessivo del Paese. L’Italia non può crescere a velocità diverse. Chiediamo quindi se il Governo stia lavorando a iniziative capaci di sostenere anche altre aree del territorio nazionale, oggi più sviluppate e competitive, perché una politica di sviluppo moderna deve essere coerente e deve valorizzare le vocazioni di ogni comunità, dalle aree interne ai poli industriali. Chiediamo quindi al Governo di confermare questa visione e di tratteggiare un impegno chiaro per il futuro. Perché il Mezzogiorno non è un problema da gestire, è una grande opportunità da far crescere”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi intervenendo al premier time in Senato.
Governo: Craxi, interrogazione FI per portare al centro il Mezzogiorno
By RedazioneNessun commento2 Mins Read