Camera dei deputati: Eventi in diretta di oggi 13 maggio 2026

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Eventi in diretta di oggi:
📌 10 – Presentazione del volume “Manuale di diritto processuale civile”. Intervento della segretaria di presidenza, Carolina Varchi
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/31293
📌 11 – Sala della Regina – Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia. Partecipa la vicepresidente Ascani.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/31237
📌15 – Sala della Regina – Il futuro del dono: il ruolo di ADMO tra scienza e solidarietà. Messaggio del Presidente Fontana.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/31238
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