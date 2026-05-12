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Politica Interna

Nucleare: Squeri (FI), ddl sarà moderno e all’altezza delle sfide

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - "Oggi in Commissione Attività produttive alla Camera abbiamo iniziato il
voto degli emendamenti al ddl per il rientro del nucleare in Italia. Si
tratta di un passaggio fondamentale per garantire al Paese sicurezza
energetica, sostenibilità e competitività. Dal confronto parlamentare
vogliamo che esca un testo moderno e all'altezza delle sfide future.
L'obiettivo è accompagnare l'Italia verso una transizione energetica
pragmatica e tecnologicamente avanzata, capace di superare i tabù
ideologici del passato e di integrare tutte le fonti a nostra disposizione
in un mix energetico equilibrato e sicuro. Continuiamo a lavorare con
relatore del ddl sul nucleare.

(AGENPARL)
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