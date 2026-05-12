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Ambiente

MIT, prevenzione e resilienza idrica: oltre 4 miliardi già assegnati per il settore

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato oggi alla 3ª Giornata nazionale della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico – “Previsioni ed esperienze per una governance efficace delle politiche di tutela del territorio” – promossa dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Nel corso del suo intervento, il ministro Salvini ha richiamato le principali azioni messe in campo dal MIT per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l’adattamento climatico, a partire dal PNACC – Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – con l’obiettivo di rendere infrastrutture e territori più resilienti e sicuri.

Il MIT, attraverso la Struttura Tecnica di Missione, sta inoltre lavorando al Piano nazionale di resilienza delle reti di trasporto ai cambiamenti climatici, per individuare le tratte stradali e ferroviarie più vulnerabili agli eventi estremi e definire le priorità di intervento per la messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche del Paese.

Focus anche sul PNIISSI, il piano di interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico, finalizzato a rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale, contrastare la siccità e migliorare l’efficienza delle reti.

Nel complesso sono oltre 4 miliardi di euro i fondi già assegnati, con la recente approvazione del primo stralcio del PNIISSI. Ulteriori risorse saranno assegnate nei prossimi mesi: circa un miliardo entro il 30 giugno attraverso la rimodulazione del PNRR e altri 800 milioni entro l’estate.

(AGENPARL)
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