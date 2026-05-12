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Infrastrutture

Ferrovie, Matera (FdI): “Nuovi parcheggi alla stazione AV di Afragola, risposta a migliaia di utenti”

Luigi CamilloniBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - “L’avvio dei lavori per la realizzazione di ulteriori 584 nuovi posti auto presso la stazione Alta Velocità di Afragola, che si aggiungono ai 1295 stalli esistenti, rappresenta una risposta concreta a un’esigenza reale di migliaia di cittadini campani che quotidianamente utilizzano uno dei principali snodi ferroviari del Mezzogiorno”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica.

“Si tratta – prosegue Matera – di un intervento importante che migliorerà l’accessibilità e la funzionalità di una stazione strategica per l’intera regione, riducendo disagi che per anni hanno penalizzato utenti e pendolari.

Per questo – aggiunge Matera – desidero rivolgere un sentito ringraziamento al sottosegretario al MIT sen. Antonio Iannone per le energie profuse nel raggiungere questo traguardo e all’amministratore delegato di FS Sistemi Urbani, Dott. Matteo Colamussi che, insieme al Gruppo FS, ha dato seguito con rapidità ed efficienza a un intervento atteso da tempo. Ancora una volta il Governo Meloni dimostra attenzione alle infrastrutture e ai servizi essenziali per i cittadini”, conclude Matera.

(AGENPARL)
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