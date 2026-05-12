CS CONSIGLIO REGIONALE, VERRECCHIA (FDI) REPLICA A MINORANZA

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - LAVORI CONSIGLIO REGIONALE, VERRECCHIA (FDI) REPLICA ALL' OPPOSIZIONE
"Ancora una volta assistiamo a comunicati stampa della minoranza che
raccontano una realtà completamente diversa da quella che abbiamo vissuto
in Aula. Una ricostruzione sempre meno credibile e francamente poco
edificante". Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli
d'Italia in Consiglio regionale d'Abruzzo.
"Alcune assenze erano assolutamente giustificate, mentre altre sono state
purtroppo determinate da un grave lutto che ha colpito un nostro
consigliere. Di fronte a una situazione del genere, la minoranza ha pensato
bene di approfittarne per diffondere note stampa, sostenendo che la
maggioranza non avesse i numeri. Un atteggiamento davvero poco rispettoso e
strumentale. Addirittura si arriva a polemizzare su un consigliere che,
durante l'appello, stava rientrando in Aula. Fa ancora più sorridere –
prosegue Verrecchia – il tentativo di collegare queste assenze alla legge
elettorale. Ricordo ai componenti della minoranza che la riforma della
legge elettorale era inserita nel programma di mandato del centrodestra e
noi intendiamo mantenere gli impegni assunti con gli elettori. In merito,
invece, al tema degli assessorati e dell'eventuale allargamento della
Giunta, stiamo parlando di una norma nazionale che altre Regioni, tra
l'altro di centrosinistra, come Umbria e Puglia, si apprestano già ad
applicare per garantire una maggiore funzionalità amministrativa. In
Abruzzo abbiamo, inoltre, chiarito che, qualora si dovesse procedere,
l'operazione avverrà a costo zero. Ed è proprio qui che emerge tutta la
strumentalizzazione e la falsità della sinistra, che in modo demagogico
continua a cavalcare l' onda di questo argomento. Sulla legge elettorale –
precisa – abbiamo garantito il massimo coinvolgimento anche della
minoranza. In un primo momento avevano condiviso il percorso, poi sono
iniziati tentennamenti e cambi di posizione, fino al tentativo odierno di
accreditare presunte spaccature nella maggioranza che semplicemente non
per noi rappresenta una guida importante e che, come già avvenuto nel primo
mandato, dimostrerà con i risultati la bontà del lavoro svolto", conclude
Verrecchia.
L'Aquila, 12 maggio 2026