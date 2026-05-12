COMUNICATO STAMPA – M.O.: Battistoni (FI), dalle Marche contributo lodevole per accoglienza studenti

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Gentilissimi
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:
M.O.: Battistoni (FI), dalle Marche contributo lodevole per accoglienza studenti
"Tra i 72 studenti provenienti da Gaza che arriveranno nelle università italiane, tre svolgeranno i loro studi in atenei delle Marche, nello specifico ad Ancona e Camerino. Si tratta di una lodevole prova di solidarietà, di cui va reso merito ai Rettori e agli amministratori locali. La presenza dell'assessore di Ancona, Marco Battino, a Fiumicino è la dimostrazione tangibile di comunità cittadine che, con la loro iniziativa, vogliono lanciare un messaggio universale di aiuto e vicinanza. A tutti loro va la più sincera gratitudine: partecipando all'iniziativa dei corridoi umanitari, promossa dal ministro degli Esteri Tajani in collaborazione con la collega Anna Maria Bernini, hanno contribuito a rendere l'Italia un grande attore di pace. Questi studenti troveranno nelle comunità accademiche e nelle città in cui saranno accolti l'ambiente migliore per ricostruire il proprio futuro e superare l'incubo della guerra". Lo dichiara il deputato e segretario regionale delle Marche di Forza Italia, Francesco Battistoni.