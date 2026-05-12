AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 13 MAGGIO

PRESIDENTE

📌 12.30 – Sala del Cavaliere – Incontro con Paul Bhatti, Presidente dell’APMA – Alleanza delle Minoranze Pakistane

AULA

📌 10.30 e 16.15 Esame dei seguenti provvedimenti

•⁠ ⁠Mozioni rilancio delle aree interne

•⁠ ⁠Ddl ordinamento polizia locale

•⁠ ⁠Ddl delega riforma ordinamento forense

•⁠ ⁠Pdl edilizia residenziale pubblica

•⁠ ⁠Testo unico terapie digitali

•⁠ ⁠Pdl modifica Costituzione su tutela vittime reato

•⁠ ⁠Pdl legge pubblicità sentenze assoluzione o proscioglimento

📌 15 Question time con i ministri con i Ministri: Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci

COMMISSIONI

📌 8.15_Esteri e Difesa Camera e Senato_Audizione del Ministro Tajani e del Ministro Crosetto sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz

📌8.15_Forteto_Audizione di Stefano Brogioni, giornalista della Nazione

📌8.30_Anagrafe tributaria_Audizione del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze, Fiorenzo Sirianni

📌8.30_Rischio idrogeologico_Audizione, in videoconferenza, di Umberto Guidoni, co-direttore generale dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

📌8.45_InsularitàAudizione del Ministro Foti 📌9_Politiche Ue_audizione di di Italian Tech Alliance su quadro diritto societario 28º regime – “EU INC.” 📌9.10_Audizione di UNEM sul quadro per l’accelerazione industriale 📌10_Lavoro_Audizione su salario giusto di Paolo Storari, sostituto procuratore Tribunale di Milano 📌13.30_Lavoro Audizioni su salario giusto (CGIL, CISL, UIL e UGL; Confindustria e ANPIT; INPS; Confcommercio, Cooperazione Finanza Impresa (CFI) e CoLAP; Roberto Voza, Università di Bari, Piergiovanni Alleva, Università di Ancona, e Marco Barbieri, Università di Bari)

📌13.30 Affari Sociali, legislativa su istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del Melanoma

📌13.30_Cultura_ Audizione Lega Pro su crisi e prospettive del calcio italiano;

📌Dopo le 13.30_Cultura_ Audizioni su proposta istituzione del Museo memoria disastro ferroviario di Viareggio (Marcello Pierucci, presidente Provincia di Lucca; Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio; Cristina Manetti, assessora cultura Regione Toscana; Associazione di carità “Croce Verde di Pietrasanta” ODV; Associazione “Il Mondo che vorrei” ONLUS

📌 14 Copasir. Esame della Relazione sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025. Al termine Seguito dell’esame della proposta di Relazione sull’attività svolta dal Comitato

📌14_Agricoltura_ Audizioni sulla tutela degli equidi (Federippodromi, Unione nazionale ippodromi-UNI, Coordinamento ippodromi, Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore-ANACT, Associazione nazionale allevatori cavallo purosangue-ANAC, Comitato amici del Palio e Consorzio tutela del Palio)

📌14_Politiche dell’Unione europea_ Audizioni sul quadro per l’accelerazione industriale (14: Associazione nazionale costruttori edili-ANCE; 14.15: Confindustria-Federbeton; 14,20: Autorità nazionale anticorruzione)

📌14.30_Periferie_Audizione dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)

📌14.30_Affari costituzionali_Audizione di giuristi sulla Legge elettorale (Andrea Pertici, Università di Pisa, Andrea Morrone, “Alma Mater Studiorum” di Bologna, Enrico Grosso, Università degli Studi di Torino e Francesco Pallante, Università degli Studi di Torino)

📌14.30_Esteri-Artico_Audizione di Claude Véron-Réville, Inviata speciale dell’Unione europea per l’Artico

📌14.30_Politiche dell’Unione europea_ Audizione Anitec-Assinform su regolamento sulle reti digitali

📌14.45_Politiche dell’Unione europea_ Audizioni su quadro diritto societario 28º regime – “EU INC.” (14.45: Assonime; 15.15: rappresentanti di Innovup; 15.30: rappresentanti di Confartigianato e CNA)

📌15.40_Politiche dell’Unione europea_ Audizioni sul quadro per l’accelerazione industriale (15.40: Federacciai; 15.50: Anfia; 16: ANIE)

ALTRO

Giunta Autorizzazioni:

👉Deliberazioni in materia di insindacabilità

👉Seguito dell’esame di una richiesta di deliberazione in materia d’insindacabilità

👉Esame di una richiesta pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (rel. on. Iaia)

EVENTI

📌 9 – Sala del Cenacolo – La prevenzione in patologia vascolare. Approccio multidisciplinare medico-farmacista. Gemmato

📌 10 – Sala del Refettorio – Ingegneria per la sicurezza e la difesa. Mazzetti

📌 10 – Sala Matteotti – Presentazione dei libri “Manuale di diritto processuale civile, di Carlo Sciortino e “Verso la Toga” di Giancarlo Sciortino e Gaetano Germano. Partecipa la segretaria di Presidenza Varchi. Diretta webtv

📌 10.15 – Aula dei Gruppi – Implementing AI in parliaments: taking stock and planning the next steps together. IPU – Centre for innovation in parliament

📌 11 – Sala della Regina – Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia. Partecipa la vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌 14.30 – Sala del Refettorio – Intelligenza artificiale, sanità, psicologia: il concetto di salute tra dati e emozioni. Ciocchetti

📌 15 – Sala della Regina – Il futuro del dono: il ruolo di ADMO tra scienza e solidarietà. Messaggio del Presidente Fontana. Diretta webtv

📌 15 – Sala Matteotti – La bellezza della legalità. Una sfida educativa per l’Italia di domani. Presentazione del libro “Da bullo a bello, alla fine cambia solo una lettera” di Matteo Copia