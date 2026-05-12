AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 13 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - PRESIDENTE
📌 12.30 – Sala del Cavaliere – Incontro con Paul Bhatti, Presidente dell’APMA – Alleanza delle Minoranze Pakistane
AULA
📌 10.30 e 16.15 Esame dei seguenti provvedimenti
• Mozioni rilancio delle aree interne
• Ddl ordinamento polizia locale
• Ddl delega riforma ordinamento forense
• Pdl edilizia residenziale pubblica
• Testo unico terapie digitali
• Pdl modifica Costituzione su tutela vittime reato
• Pdl legge pubblicità sentenze assoluzione o proscioglimento
📌 15 Question time con i ministri con i Ministri: Salvini, Giorgetti, Calderone e Schillaci
COMMISSIONI
📌 8.15_Esteri e Difesa Camera e Senato_Audizione del Ministro Tajani e del Ministro Crosetto sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz
📌8.15_Forteto_Audizione di Stefano Brogioni, giornalista della Nazione
📌8.30_Anagrafe tributaria_Audizione del Direttore del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze, Fiorenzo Sirianni
📌8.30_Rischio idrogeologico_Audizione, in videoconferenza, di Umberto Guidoni, co-direttore generale dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).
📌8.45_InsularitàAudizione del Ministro Foti 📌9_Politiche Ue_audizione di di Italian Tech Alliance su quadro diritto societario 28º regime – “EU INC.” 📌9.10_Audizione di UNEM sul quadro per l’accelerazione industriale 📌10_Lavoro_Audizione su salario giusto di Paolo Storari, sostituto procuratore Tribunale di Milano 📌13.30_Lavoro Audizioni su salario giusto (CGIL, CISL, UIL e UGL; Confindustria e ANPIT; INPS; Confcommercio, Cooperazione Finanza Impresa (CFI) e CoLAP; Roberto Voza, Università di Bari, Piergiovanni Alleva, Università di Ancona, e Marco Barbieri, Università di Bari)
📌13.30 Affari Sociali, legislativa su istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del Melanoma
📌13.30_Cultura_ Audizione Lega Pro su crisi e prospettive del calcio italiano;
📌Dopo le 13.30_Cultura_ Audizioni su proposta istituzione del Museo memoria disastro ferroviario di Viareggio (Marcello Pierucci, presidente Provincia di Lucca; Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio; Cristina Manetti, assessora cultura Regione Toscana; Associazione di carità “Croce Verde di Pietrasanta” ODV; Associazione “Il Mondo che vorrei” ONLUS
📌 14 Copasir. Esame della Relazione sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025. Al termine Seguito dell’esame della proposta di Relazione sull’attività svolta dal Comitato
📌14_Agricoltura_ Audizioni sulla tutela degli equidi (Federippodromi, Unione nazionale ippodromi-UNI, Coordinamento ippodromi, Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore-ANACT, Associazione nazionale allevatori cavallo purosangue-ANAC, Comitato amici del Palio e Consorzio tutela del Palio)
📌14_Politiche dell’Unione europea_ Audizioni sul quadro per l’accelerazione industriale (14: Associazione nazionale costruttori edili-ANCE; 14.15: Confindustria-Federbeton; 14,20: Autorità nazionale anticorruzione)
📌14.30_Periferie_Audizione dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)
📌14.30_Affari costituzionali_Audizione di giuristi sulla Legge elettorale (Andrea Pertici, Università di Pisa, Andrea Morrone, “Alma Mater Studiorum” di Bologna, Enrico Grosso, Università degli Studi di Torino e Francesco Pallante, Università degli Studi di Torino)
📌14.30_Esteri-Artico_Audizione di Claude Véron-Réville, Inviata speciale dell’Unione europea per l’Artico
📌14.30_Politiche dell’Unione europea_ Audizione Anitec-Assinform su regolamento sulle reti digitali
📌14.45_Politiche dell’Unione europea_ Audizioni su quadro diritto societario 28º regime – “EU INC.” (14.45: Assonime; 15.15: rappresentanti di Innovup; 15.30: rappresentanti di Confartigianato e CNA)
📌15.40_Politiche dell’Unione europea_ Audizioni sul quadro per l’accelerazione industriale (15.40: Federacciai; 15.50: Anfia; 16: ANIE)
ALTRO
Giunta Autorizzazioni:
👉Deliberazioni in materia di insindacabilità
👉Seguito dell’esame di una richiesta di deliberazione in materia d’insindacabilità
👉Esame di una richiesta pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (rel. on. Iaia)
EVENTI
📌 9 – Sala del Cenacolo – La prevenzione in patologia vascolare. Approccio multidisciplinare medico-farmacista. Gemmato
📌 10 – Sala del Refettorio – Ingegneria per la sicurezza e la difesa. Mazzetti
📌 10 – Sala Matteotti – Presentazione dei libri “Manuale di diritto processuale civile, di Carlo Sciortino e “Verso la Toga” di Giancarlo Sciortino e Gaetano Germano. Partecipa la segretaria di Presidenza Varchi. Diretta webtv
📌 10.15 – Aula dei Gruppi – Implementing AI in parliaments: taking stock and planning the next steps together. IPU – Centre for innovation in parliament
📌 11 – Sala della Regina – Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia. Partecipa la vicepresidente Ascani. Diretta webtv
📌 14.30 – Sala del Refettorio – Intelligenza artificiale, sanità, psicologia: il concetto di salute tra dati e emozioni. Ciocchetti
📌 15 – Sala della Regina – Il futuro del dono: il ruolo di ADMO tra scienza e solidarietà. Messaggio del Presidente Fontana. Diretta webtv
📌 15 – Sala Matteotti – La bellezza della legalità. Una sfida educativa per l’Italia di domani. Presentazione del libro “Da bullo a bello, alla fine cambia solo una lettera” di Matteo Copia