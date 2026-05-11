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Emilia Romagna

Piacenza Digital Twin”, giovedì 14 maggio in Sant’Ilario la presentazione del “gemello digitale” alla città

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - Piacenza, 11 maggio 2026

*Oggetto: **"Piacenza Digital Twin", giovedì 14 maggio in Sant'Ilario la
presentazione del "gemello digitale" alla città*

Il gemello digitale di Piacenza – la piattaforma tridimensionale che
riproduce fedelmente il territorio comunale per migliorare la
pianificazione, la gestione dei servizi e la valorizzazione urbana –
realizzato grazie alle rilevazioni effettuate nei mesi scorsi, sarà
presentato alla città in occasione di un incontro pubblico aperto a tutti
in programma giovedì 14 maggio alle ore 11 presso l'Auditorium Sant'Ilario,
della sindaca Katia Tarasconi. Seguiranno gli interventi dell'assessore
alla Trasformazione digitale Simone Fornasari e del direttore generale del
Comune di Piacenza Luca Canessa sul tema "La città della transizione
digitale". Il programma proseguirà con l'approfondimento "Il digital twin
Pianificazione strategica del Comune di Piacenza, insieme a Massimiliano
Zuco e Fausto Ugozzoli in rappresentanza di CGR spa. Le conclusioni saranno
affidate a Marta Puppo di Spazio Aperto Stp srl con l'intervento
"Connessioni: il Sistema Informativo Territoriale". L'evento è accreditato
dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Piacenza e
dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Piacenza

(AGENPARL)
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