AL VIA IN CAMERUN IL PROGETTO “INNAVET” PERL’INNOVAZIONE DELLA FORMAZIONE AGRICOLA

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2026 - AGRICOLA*
Roma – Parte ufficialmente a Yaoundé, in Camerun, il progetto InnAVET
(Innovation of African VET in Agriculture), iniziativa internazionale
dedicata al rafforzamento della formazione professionale agricola in
Camerun, Mali e Burkina Faso.
Il progetto, della durata di 36 mesi e co-finanziato dal programma Erasmus+
dell'Unione Europea, è coordinato da Scuola Centrale Formazione insieme a
partner di Italia, Spagna, Camerun, Mali e Burkina Faso. L'obiettivo è
migliorare l'occupabilità dei giovani attraverso una formazione più vicina
alle esigenze del mercato del lavoro e orientata all'agroecologia e alla
sostenibilità.