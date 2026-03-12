Codacons su carburanti

(AGENPARL) – Thu 12 March 2026 COMUNICATO STAMPA
12 marzo 2026
CARBURANTI, CODACONS: PROSEGUE CORSA DEI LISTINI. GASOLIO VIAGGIA SPEDITO
VERSO I 2,1 EURO AL LITRO
CRESCE ANCHE PREZZO DELLA BENZINA. ALLARME PER PREZZI ALIMENTARI
Prosegue anche oggi la corsa del gasolio, con i listini alla pompa ritoccati
al rialzo in tutta Italia e prezzi medi che al self viaggiano sempre più
spediti verso i 2,1 euro al litro. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato
i dati regionali pubblicati dal Mimit.
Per il gasolio i listini più elevati si riscontrano in Friuli Venezia Giulia
(2,061 euro/litro), Sicilia (2,053 euro/litro), Valle dAosta (2,050
euro/litro), Calabria (2,040 euro/litro), mentre a Bolzano un litro di
diesel è venduto oggi a una media di 2,072 euro al litro. In autostrada il
gasolio al self costa in media 2,095 euro/litro, 1,905 euro/litro la verde.
A crescere è anche il prezzo medio della benzina, che al litro raggiunge
oggi picchi di 1,863 euro a Bolzano, 1,844 euro in Calabria, 1,843 euro in
Basilicata, 1,836 euro in Sicilia e Valle dAosta.
Ci chiediamo di quanto tempo necessitino ancora i tecnici del Mef per
valutare il taglio delle accise, considerando che da una settimana il
ministero sta studiando la misura delle accise mobili senza venire a capo
della questione: un ritardo inspiegabile che avrà a breve ripercussioni
dirette sui prezzi dei prodotti trasportati, attraverso un rincaro
generalizzato dei listini al dettaglio a partire dai generi alimentari
conclude il Codacons.
