giovedì 12 Marzo 2026
Politica Interna

AGENDA CAMERA OGGI, GIOVEDì 12 MARZO

Agenparl (AGENPARL) – Roma, 12 Marzo 2026

PRESIDENTE
📌 10 – Via della Conciliazione 5, Roma – Indirizzo di saluto alla presentazione del docufilm “Nelle tue mani”
📌 13 – Sala della Lupa – Incontro con il Maresciallo del Senato della Repubblica di Polonia, Malgorzata Kidawa-Blonska
📌 19 – Assisi, Basilica di San Francesco – esposizione delle spoglie del Santo

COMMISSIONI
📌8.30_Enti gestori_Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) sul patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali
📌8.30_Ciclo rifiuti_ Audizione del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini su contraffazione prodotti agroalimentari e agroindustriali
📌 9.30 e 14_Attività produttive_Seguito esame decreto-legge “bollette”
📌 11_Covid_ Seguito della testimonianza assistita del professore Marcello Minenna, già direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
📌 12.15_Bilancio_Seguito esame decreto-legge “PNRR”

EVENTI
📌 9.45 – Aula dei Gruppi – Colite ulcerosa, io esco – Una storia di passi avanti. Partecipa il Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Diretta webtv
📌 9.50 – Sala della Regina – Dall’emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale. Partecipa il Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Diretta webtv
📌10 – Sala Matteotti – Un confronto tra aree interne e città sul ritiro sociale in adolescenza. Bonetti
📌15 – Aula dei Gruppi – Proiezione del film “Grazia”. Ghirra

CONFERENZE STAMPA
📌10 – Salvatore Deidda. 7° Rapporto Annuale “I TAXI IN EUROPA” – Focus Under 35 sulla Guida Autonoma
📌11.30 – Roberto Bagnasco. Italia e Libano: due popoli, un solo cuore
📌13 – Ilenia Malavasi. Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari
📌16 – Toni Ricciardi. Presentazione del libro “Crescere expat. Famiglie italiane in giro per il mondo”

