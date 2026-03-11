(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Ue: Candiani (Lega), vuoto nel dare risposte. Italia sia traino Roma, 11 mar. – “Abbiamo sentito parlare di situazioni straordinarie quando è partita la drammatica situazione del Covid, quando è partita la guerra in Ucraina; ne sentiamo ancora oggi parlare in questi termini, di cose ‘straordinarie’. È indubbio il vuoto da parte dell’Unione europea nel dare risposte che siano in grado di risolvere la questione. Dobbiamo essere noi in grado di dare una linea a livello europeo e far comprendere che ci sono delle visioni ideologiche che sono addirittura agli antipodi della realtà: oggi bisogna metterle da parte. Il paradosso reale è non affrontare ancora a livello europeo una soluzione per la fornitura di energia elettrica e per l’autonomia e l’indipendenza energetica italiana ed europea. L’unica possibilità è che l’Italia sia traino all’interno dell’Unione europea, anche per la credibilità istituzionale e per la capacità di tenere i rapporti che questo governo sta dimostrando”. Così il deputato Stefano Candiani, intervenendo in Aula alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.Ufficio Stampa Lega Camera